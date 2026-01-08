क्या पिंक सहेली कार्ड बनवाने पर लागू होगी एज लिमिट, जान लें क्या हैं नियम?

दिल्ली सरकार ने साल 2019 में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा शुरू की थी, जिसे गुलाबी टिकट योजना के नाम से जाना गया. इस योजना से लाखों महिलाओं को रोजाना राहत मिली और उनके सफर का खर्च बचा. हालांकि, समय के साथ इस सिस्टम में कुछ दिक्कतें सामने आईं, जैसे टिकट का गलत यूज, बाहर के लोग भी फायदा उठा लेना और कागजी टिकट की परेशानी. इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए अब दिल्ली सरकार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना 2026 लेकर आई है.

यह योजना जनवरी 2026 से लागू हो गई है. अब महिलाओं को गुलाबी पेपर टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड मिलेगा, जिससे वे डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. जैसे ही इस योजना की खबर आई, महिलाओं के मन में कई सवाल उठने लगे कि क्या हर महिला यह कार्ड बनवा सकती है और क्या इसके लिए उम्र की कोई सीमा है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या पिंक सहेली कार्ड बनवाने पर एज लिमिट लागू होगी और इसके नियम क्या हैं.

क्या पिंक सहेली कार्ड पर एज लिमिट लागू है?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए उम्र सीमा तय की गई है. इस योजना के तहत 12 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति पिंक सहेली कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. 12 साल से कम उम्र की बच्चियों को यह कार्ड नहीं मिलेगा यानी अगर किसी लड़की की उम्र 11 साल या उससे कम है, तो वह इस स्मार्ट कार्ड के जरिए फ्री बस यात्रा नहीं कर पाएगी.

कौन-कौन पिंक सहेली कार्ड बनवा सकता है?

1. उम्र की शर्त - आवेदक की उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए.

2. दिल्ली की स्थायी निवासी होना जरूरी - यह योजना सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है. NCR (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम) में रहने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.

3. दिल्ली का आधार कार्ड जरूरी - आधार कार्ड में दिल्ली का पता होना जरूरी है. बिना दिल्ली वाले आधार कार्ड के पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनेगा.

4. आय की कोई सीमा नहीं - इस योजना में इनकम की कोई लिमिट नहीं है. गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर दिल्ली की कोई भी महिला पात्र हो सकती है.

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड कैसे काम करेगा?

यह एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड होगा. बस में चढ़ते समय कंडक्टर की मशीन (ETM) पर कार्ड टैप करना होगा. जैसे मेट्रो कार्ड काम करता है, उसी तरह यह कार्ड भी काम करेगा. कार्ड में नाम, फोटो और QR कोड होगा, जिससे गलत यूज रुकेगा. पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई जगहों पर काउंटर खोलने की योजना बनाई है. जैसे DM ऑफिस, SDM ऑफिस, DTC बस डिपो, जन सुविधा केंद्र (CSC) और चयनित बैंक ब्रांच. इसके अलावा आगे चलकर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की जा सकती है.

