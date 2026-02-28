घर में इन्वर्टर के आसपास नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

Inverter Using Tips: एक वक्त था जब बिजली कटने के बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था. सिवाय फिर से बिजली आने के इंतजार के अलावा. लेकिन अब लोगों के घरों में इन्वर्टर मौजूद है. पहले यह कुछ ही घरों में देखने को मिलता था. लेकिन अब हर घर की जरूरत बन चुका है. इन्वर्टर सिर्फ बैकअप देने वाली मशीन नहीं. एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसे सही जगह और सही माहौल चाहिए.

अक्सर लोग इसे स्टोर रूम, किचन के कोने या सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं. बिना यह सोचे कि आसपास रखी चीजें खतरा बढ़ा सकती हैं. हल्की सी लापरवाही शॉर्ट सर्किट, बैटरी लीक या आग जैसी बड़ी समस्या में बदल सकती है. अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर लंबे समय तक सुरक्षित चले. तो उसके सही जह रखना बेहद जरूरी है. जान लीजिए अपने काम की बात.

ज्वलनशील और नमी वाली चीजों से रखें दूरी

इन्वर्टर के पास कभी भी पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, परफ्यूम स्प्रे या किसी भी तरह का ज्वलनशील सामान नहीं रखना चाहिए. बैटरी चार्जिंग के दौरान हल्की गर्मी और गैस निकलती है. जो बंद और भरे हुए स्थान में रिस्क बढ़ा सकती है. अगर आसपास कपड़े, कागज के डिब्बे या लकड़ी का कबाड़ पड़ा है.

तो आग फैलने की आशंका और बढ़ जाती है. इसी तरह नमी भी बड़ी दुश्मन है. पानी की बाल्टी, गीले पोछे या सीलन वाली दीवार के पास इन्वर्टर रखने से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है. बेहतर है कि इसे सूखी, हवादार और साफ जगह पर रखें जहां हवा का हल्का फ्लो बना रहे.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मेटल सामान होते हैं खतरा

कई लोग इन्वर्टर के ऊपर या आसपास मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड, वाई फाई राउटर या छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख देते हैं. यह आदत सही नहीं है. ओवरलोड या ढीले कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग हो सकती है. बैटरी के टर्मिनल के पास अगर कोई मेटल की चीज जैसे टूल, स्क्रूड्राइवर या लोहे का स्टैंड रखा है.

तो शॉर्ट सर्किट का रिस्क बढ़ जाता है. बच्चों की पहुंच से भी इसे दूर रखना चाहिए जिससे वह तारों से छेड़छाड़ न करें. इन्वर्टर के आसपास कम से कम एक फुट का खाली स्पेस छोड़ना बेहतर माना जाता है. साफ और खुला माहौल ही इसे बिना रुकावट काम करने में मदद करता है. इसलिए इन्वर्टर लगाते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

