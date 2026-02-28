हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में इन्वर्टर के आसपास नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

घर में इन्वर्टर के आसपास नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

Inverter Using Tips: इन्वर्टर के पास कुछ सामान रखना खतरे को न्योता दे सकता है. छोटी सी लापरवाही से शॉर्ट सर्किट या आग जैसी समस्या हो सकती है. इसलिए इसे घर में हमेशा सही जगह रखें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Feb 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

Inverter Using Tips: एक वक्त था जब बिजली कटने के बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था. सिवाय फिर से बिजली आने के इंतजार के अलावा. लेकिन अब लोगों के घरों में इन्वर्टर मौजूद है. पहले यह कुछ ही घरों में देखने को मिलता था. लेकिन अब हर घर की जरूरत बन चुका है. इन्वर्टर सिर्फ बैकअप देने वाली मशीन नहीं. एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसे सही जगह और सही माहौल चाहिए. 

अक्सर लोग इसे स्टोर रूम, किचन के कोने या सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं. बिना यह सोचे कि आसपास रखी चीजें खतरा बढ़ा सकती हैं. हल्की सी लापरवाही शॉर्ट सर्किट, बैटरी लीक या आग जैसी बड़ी समस्या में बदल सकती है. अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर लंबे समय तक सुरक्षित चले. तो उसके सही जह रखना बेहद जरूरी है. जान लीजिए अपने काम की बात.

ज्वलनशील और नमी वाली चीजों से रखें दूरी

इन्वर्टर के पास कभी भी पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, परफ्यूम स्प्रे या किसी भी तरह का ज्वलनशील सामान नहीं रखना चाहिए. बैटरी चार्जिंग के दौरान हल्की गर्मी और गैस निकलती है. जो बंद और भरे हुए स्थान में रिस्क बढ़ा सकती है. अगर आसपास कपड़े, कागज के डिब्बे या लकड़ी का कबाड़ पड़ा है.

तो आग फैलने की आशंका और बढ़ जाती है. इसी तरह नमी भी बड़ी दुश्मन है. पानी की बाल्टी, गीले पोछे या सीलन वाली दीवार के पास इन्वर्टर रखने से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है. बेहतर है कि इसे सूखी, हवादार और साफ जगह पर रखें जहां हवा का हल्का फ्लो बना रहे.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मेटल सामान होते हैं खतरा

कई लोग इन्वर्टर के ऊपर या आसपास मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड, वाई फाई राउटर या छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख देते हैं. यह आदत सही नहीं है. ओवरलोड या ढीले कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग हो सकती है. बैटरी के टर्मिनल के पास अगर कोई मेटल की चीज जैसे टूल, स्क्रूड्राइवर या लोहे का स्टैंड रखा है.

तो शॉर्ट सर्किट का रिस्क बढ़ जाता है. बच्चों की पहुंच से भी इसे दूर रखना चाहिए जिससे वह तारों से छेड़छाड़ न करें. इन्वर्टर के आसपास कम से कम एक फुट का खाली स्पेस छोड़ना बेहतर माना जाता है. साफ और खुला माहौल ही इसे बिना रुकावट काम करने में मदद करता है. इसलिए इन्वर्टर लगाते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

यह भी पढ़ें: 30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस

Published at : 28 Feb 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Utility News Inverter Home Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
घर में इन्वर्टर के आसपास नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान
घर में इन्वर्टर के आसपास नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
यूटिलिटी
ट्रेन से लेकर जेब तक... 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर
ट्रेन से लेकर जेब तक... 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
शिक्षा
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget