क्रिसमस और न्यू ईयर ट्रिप पर होटल बुक करते वक्त अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, खर्च होगा बहुत कम

Hotel Booking Tips: क्रिसमस और न्यू ईयर का वक्त आते ही घूमने का प्लान हर किसी के दिमाग में चलने लगता है. साल के इस हिस्से में लोग फैमिली और दोस्तों के साथ ब्रेक लेना चाहते हैं. दिक्कत बस इतनी है कि यही समय सबसे ज्यादा भीड़ वाला और महंगा भी होता है. होटल की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और रेट बजट से बाहर जाने लगते हैं.

ऐसे में अगर बिना प्लानिंग के बुकिंग की जाए. तो ट्रिप शुरू होने से पहले ही जेब ढीली हो जाती है. लेकिन सही तरीके और थोड़ी समझदारी के साथ होटल बुक किया जाए. तो इसी पीक सीजन में भी अच्छा स्टे कम खर्च में मिल सकता है. यहां वही स्मार्ट टिप्स हैं. जो आपके ट्रैवल बजट को कंट्रोल में रखेंगे.

बुकिंग जल्दी करें

क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे पीक सीजन में होटल रूम सबसे पहले भरते हैं. जैसे जैसे तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे दाम तेजी से ऊपर जाते हैं. अगर आपने पहले से ट्रिप की तारीख तय कर ली है, तो होटल बुकिंग में देरी न करें. अर्ली बुकिंग करने पर न सिर्फ कम रेट मिलते हैं, बल्कि बेहतर लोकेशन और अच्छे कमरे का विकल्प भी खुला रहता है. कई होटल और वेबसाइट अर्ली बर्ड ऑफर देते हैं, जिनमें 20 से 40 फीसदी तक की बचत हो सकती है. आखिरी वक्त पर पहुंचकर होटल ढूंढना अक्सर ज्यादा महंगा साबित होता है.

ऑनलाइन ऑफर्स और डिस्काउंट जरूर चेक करें

फेस्टिव सीजन में ट्रैवल वेबसाइट्स और ऐप्स पर जमकर ऑफर्स चलते हैं. होटल बुक करने से पहले एक ही प्लेटफॉर्म पर रुकने की गलती न करें. अलग अलग ऐप्स पर रेट की तुलना करें. कई बार एक ही होटल का दाम अलग वेबसाइट पर अलग होता है. बैंक ऑफर, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, UPI कैशबैक और कूपन कोड से भी अच्छा खासा पैसा बचाया जा सकता है. पेमेंट से पहले ऑफर सेक्शन जरूर देखें. थोड़ी सी मेहनत आपको हजारों रुपये की बचत करा सकती है.

सीधे होटल से बुकिंग करने का फायदा

बहुत से लोग सिर्फ ऐप के भरोसे होटल बुक कर लेते हैं, जबकि सीधी बुकिंग कई बार ज्यादा फायदेमंद होती है. अगर आपको किसी होटल का नाम पसंद आ गया है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या सीधे कॉल करें. कई होटल डायरेक्ट बुकिंग पर सस्ता रेट, फ्री ब्रेकफास्ट, लेट चेकआउट या रूम अपग्रेड जैसी सुविधाएं दे देते हैं. वजह साफ है, उन्हें थर्ड पार्टी ऐप को कमीशन नहीं देना पड़ता. बात करने में हिचकिचाएं नहीं, कई बार नेगोशिएशन भी काम कर जाती है.

