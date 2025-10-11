Home Tips: घरों में क‍िचेन सबसे अहम हिस्सा होता है. यह घर का वह ह‍िस्‍सा होता है, जहां से पूरे पर‍िवार की सेहत शुरू होती है. ऐसे में अगर क‍िचेन में कॉकरोच और क‍ीड़े नजर आने लगें, तो यह कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं. कॉकरोच क‍िचेन के आसपास छिपे रहते हैं और रात में बाहर निकलकर बर्तनों और स्‍लैब तक पंहुच जाते हैं, ज‍िससे बैक्टीरिया और वायरस फैला सकते हैं. इससे फूड प्वाइजनिंग, डायरिया, एलर्जी और स्कि‍न की बीमारियां होने का खतरा भी रहता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपके भी किचेन के सिंक में कॉकरोच दिख रहे हैं तो इनसे आप कैसे फ्री में छुटकारा पा सकते हैं.



बोरिक पाउडर है कारगर उपाय



किचेन सिंक से कॉकरोच भगाने के लिए सबसे आसान और पुराना तरीका बोरिंग पाउडर है. इस पाउडर को आप आटे या चीनी में मिलाकर किचेन के सिंक में छिड़क दें, जिससे सिंक में छिपे कॉकरोच मर जाएंगे.



नींबू और बेकिंग सोडा



अगर आपके भी किचन के सिंक में कॉकरोच रहते हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए रात को सिंक में आधा कप बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल दें. यह मिक्सर स‍िंक के पाइप की गंदगी साफ करता है और कॉकरोच को भी मार देता है.



नीम का तेल या कपूर



सिंक से कॉकरोच भगाने के लिए आप नीम के तेल या कपूर को पानी में मिलाकर लें. इसके बाद इस घोल को सिंक और उसके आसपास छिड़क दें. इसकी बदबू से कॉकरोच स‍िंक के आसपास भी नहीं आएंगे.



कॉफी से भगाएं कॉकरोच



अगर आपके सिंक में भी कॉकरोच रहते हैं तो आप फ्रेश कॉफी को सिंक में और इसके आसपास डाल सकते हैं. कॉफी का अरोमा कॉकरोच को भगाने में काफी मददगार होता है. इसके अलावा आप काॅफी का इस्तेमाल घर में कहीं भी कीड़े भगाने में कर सकते हैं.



एप्पल साइडर विनेगर



एप्पल साइडर विनेगर को सफाई में उपयोग किया जाता है. वहीं इससे कीड़ों को भी भगाया जा सकता है. इसके लिए एक बोतल में साइड विनेगर भरकर उसे रैप कर लें. इसके बाद प्लास्टिक में छोटा सा छेद बना दें, जिससे विनेगर की महक से आसपास के कीड़े बोतल की तरफ जाने लगेंगे. एप्पल साइडर विनेगर को आप सिंक के अंदर भी डाल सकते हैं, इससे कॉकरोच की समस्या खत्म हो जाएगी.



सिंक ड्रेन को रखें साफ



1. कॉकरोच को भगाने के लिए सिंक ड्रेनेज को साफ रखना भी बहुत जरूरी होता है. इसके लिए आप आधा कप बेकिंग सोडा और आधा कप सिरका लेकर सिंक में डाल दें. अब इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें. फिर गर्म पानी डालकर फ्लैश कर लें जिससे सिंक के अंदर से कॉकरोच भाग जाएंगे.



2. इसके अलावा 1 लीटर उबले हुए पानी में दो चम्मच नमक मिलाकर इसे आप सिंक में डाल सकते हैं. इससे भी आपका सिंक अंदर से साफ हो जाएगा और कॉकरोच भाग जाएंगे.

