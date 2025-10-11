हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHome Tips: किचेन की सिंक में दिख रहे हैं कॉकरोज, फ्री में इनसे ऐसे पा सकते हैं छुटकारा

Home Tips: किचेन सिंक से कॉकरोच भगाने के लिए सबसे आसान और पुराना तरीका बोरिंग पाउडर है. इस पाउडर को आप आटे या चीनी में मिलाकर किचेन के सिंक में छिड़क दें, जिससे सिंक में छिपे कॉकरोच मर जाएंगे..

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Home Tips: घरों में क‍िचेन सबसे अहम हिस्सा होता है. यह घर का वह ह‍िस्‍सा होता है, जहां से पूरे पर‍िवार की सेहत शुरू होती है. ऐसे में अगर क‍िचेन में कॉकरोच और क‍ीड़े नजर आने लगें, तो यह कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं. कॉकरोच क‍िचेन के आसपास छिपे रहते हैं और रात में बाहर निकलकर बर्तनों और स्‍लैब तक पंहुच जाते हैं, ज‍िससे बैक्टीरिया और वायरस फैला सकते हैं. इससे फूड प्वाइजनिंग, डायरिया, एलर्जी और स्कि‍न की बीमारियां होने का खतरा भी रहता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपके भी किचेन के सिंक में कॉकरोच दिख रहे हैं तो इनसे आप कैसे फ्री में छुटकारा पा सकते हैं.

बोरिक पाउडर है कारगर उपाय

किचेन सिंक से कॉकरोच भगाने के लिए सबसे आसान और पुराना तरीका बोरिंग पाउडर है. इस पाउडर को आप आटे या चीनी में मिलाकर किचेन के सिंक में छिड़क दें, जिससे सिंक में छिपे कॉकरोच मर जाएंगे.

नींबू और बेकिंग सोडा

अगर आपके भी किचन के सिंक में कॉकरोच रहते हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए रात को सिंक में आधा कप बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल दें. यह मिक्सर स‍िंक के पाइप की गंदगी साफ करता है और कॉकरोच को भी मार देता है.

नीम का तेल या कपूर

सिंक से कॉकरोच भगाने के लिए आप नीम के तेल या कपूर को पानी में मिलाकर लें. इसके बाद इस घोल को सिंक और उसके आसपास छिड़क दें. इसकी बदबू से कॉकरोच स‍िंक के आसपास भी नहीं आएंगे.

कॉफी से भगाएं कॉकरोच

अगर आपके सिंक में भी कॉकरोच रहते हैं तो आप फ्रेश कॉफी को सिंक में और इसके आसपास डाल सकते हैं. कॉफी का अरोमा कॉकरोच को भगाने में काफी मददगार होता है. इसके अलावा आप काॅफी का इस्तेमाल घर में कहीं भी कीड़े भगाने में कर सकते हैं.

एप्पल साइडर विनेगर

एप्पल साइडर विनेगर को सफाई में उपयोग किया जाता है. वहीं इससे कीड़ों को भी भगाया जा सकता है. इसके लिए एक बोतल में साइड विनेगर भरकर उसे रैप कर लें. इसके बाद प्लास्टिक में छोटा सा छेद बना दें, जिससे विनेगर की महक से आसपास के कीड़े बोतल की तरफ जाने लगेंगे. एप्पल साइडर विनेगर को आप सिंक के अंदर भी डाल सकते हैं, इससे कॉकरोच की समस्या खत्म हो जाएगी.

सिंक ड्रेन को रखें साफ

1. कॉकरोच को भगाने के लिए सिंक ड्रेनेज को साफ रखना भी बहुत जरूरी होता है. इसके लिए आप आधा कप बेकिंग सोडा और आधा कप सिरका लेकर सिंक में डाल दें. अब इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें. फिर गर्म पानी डालकर फ्लैश कर लें जिससे सिंक के अंदर से कॉकरोच भाग जाएंगे.

2. इसके अलावा 1 लीटर उबले हुए पानी में दो चम्मच नमक मिलाकर इसे आप सिंक में डाल सकते हैं. इससे भी आपका सिंक अंदर से साफ हो जाएगा और कॉकरोच भाग जाएंगे. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 11 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Kitchen Cockroach Control Sink Cleaning Tips Bugs In Home Natural Remedies For Cockroaches
