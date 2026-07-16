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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा नियम जान लें, सिगरेट-शराब की लत अब पड़ेगी महंगी, रिजेक्ट होने से बचाएं क्लेम

हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा नियम जान लें, सिगरेट-शराब की लत अब पड़ेगी महंगी, रिजेक्ट होने से बचाएं क्लेम

Health Policy Tips: हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय धूम्रपान और शराब जैसी आदतों की सही जानकारी देना जरूरी है. गलत जानकारी देने पर प्रीमियम बढ़ सकता है और भविष्य में क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा रहता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Jul 2026 01:16 PM (IST)
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Health Insurance Premium: अक्सर लोग नया हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त सिर्फ उसकी प्रीमियम, कवरेज और कैशलेस अस्पतालों की लिस्ट पर ध्यान देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉलिसी जारी करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी आपकी लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य संबंधी आदतों को भी जांचती है. ऐसे में अगर आप भी धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, तो यह आपके प्रीमियम से लेकर क्लेम तक पर असर डाल सकता है.

अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी सभी स्वास्थ्य संबंधी आदतों की सही जानकारी दें. अगर आप गलत या अधूरी जानकारी देते हैं, तो भविष्य में क्लेम सेटलमेंट के दौरान आपकी पॉलिसी अटक सकती है या रिजेक्ट भी हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि पॉलिसी लेते समय अपनी आदतों को छुपाने के बजाय सही जानकारी दें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

स्मोकिंग और शराब का प्रीमियम पर कैसे पड़ता है असर?

अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो इससे आपको दिल की बीमारी, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि बीमा कंपनियां स्मोकर्स को सामान्य लोगों के मुकाबले में ज्यादा प्रीमियम ले सकती हैं.

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वहीं अगर आप नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं और मेडिकल जांच में आपका स्वास्थ्य जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपका प्रीमियम बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, कुछ मामलों में कंपनी आपको मेडिकल टेस्ट कराने की भी सलाह दे सकता है. 

क्या क्लेम रिजेक्ट हो जाता है?

अगर आपके मन में भी यह डर है कि स्मोकिंग या शराब पीने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो यह सही नहीं है. आपको परेशानी तब होती है जब आप पॉलिसी खरीदते वक्त अपनी इन आदतों को छुपाया हो. अगर आपने आवेदन के दौरान अपनी आदतों की सही जानकारी दी है और पॉलिसी की सभी शर्तों का पालन किया है, तो आपको क्लेम सेटलमेंट में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है.

क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें?

  • हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म में सही जानकारी दें.
  • अपनी मेडिकल हिस्ट्री न छिपाएं.
  • धूम्रपान और शराब की आदतों की जानकारी जरूर दें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Health Insurance Utility News Smoking Alcohol Impact Claim Rejection
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