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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम उपचुनाव: ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान - 'अगर ममता बनर्जी...'

नंदीग्राम उपचुनाव: ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान - 'अगर ममता बनर्जी...'

TMC सिंबल को लेकर जारी खींचतान के बीच बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 12 Sep 2026 11:16 PM (IST)
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टीएमसी सिंबल विवाद के बीच नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव  लड़ने की इच्छा जाहिर करती हैं तो हम उनके समर्थन में अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लेंगे.

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, 'हमने अपने उम्मीदवार के बारे में लगभग फैसला कर लिया है, बस घोषणा होनी बाकी है. अगर घोषणा के बाद भी ममता बनर्जी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हैं, तो हम उनके समर्थन में अपना उम्मीदवार वापस ले लेंगे. हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी विधानसभा का हिस्सा बनें.'

उन्होंने आगे कहा, 'ममता बनर्जी ने कभी कोई सीधा विधानसभा चुनाव नहीं जीता है. वे उपचुनावों में बहुत सहज रहती हैं. 2021 में भी उपचुनाव ही हुआ था, क्योंकि वे नंदीग्राम में हार गई थीं. इसलिए इस बार भी वे हार गई हैं. यहां तक कि 'भतीजे' और उनके घर के लोगों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया था.'

नंदीग्राम क्यों हॉटसीट?

नंदीग्राम राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक है. यह वही सीट है, जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था. 2021 और 226 में यह बीजेपी की मजबूत सीट बनकर उभरी. शुभेंदु अधिकारी ने यहां से पहले ममता बनर्जी को हराया तो इस बार पवित्र कर को शिकस्त दी थी.

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6 अक्तूबर को होगी वोटिंग, 9 को रिजल्ट

चुनाव आयोग ने बंगाल की नंदीग्राम, रेजीनगर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. इन सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 9 अक्टूबर को नतीजे आएंगे. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. चुनाव से जुड़े जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है. उधर कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने यहां से मिलन प्रधान को मैदान में उतारा है.

टीएमसी सिंबल विवाद पर क्या कहा?

उधर, टीएमसी सिंबल विवाद को लेकर इलेक्शन कमीशन के साथ हुई बैठक को लेकर ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, 'मैं यह नहीं बता सकता कि क्या बातचीत हुई, लेकिन यह बहुत फायदेमंद रही. उनके कई सवाल थे, हमने उनके जवाब दिए और कुछ दस्तावेज दिखाए. चुनाव आयोग ने दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा था. हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हम TMC हैं. हमें उम्मीद है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर हमें उन सभी दस्तावेज़ों का पालन करना होगा जो हमने दिए हैं.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE
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