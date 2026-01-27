आपके सिलेंडर में कितनी गैस बची है, घर पर ऐसे कर सकते हैं पता

Gas In Cylinder: आज के वक्त में हर घर की रसोई में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हमारी रोजमर्रा की जरूरत इसी पर टिकी होती है. ऐसे में अगर खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाए. तो परेशानी खड़ी हो जाती है. खासकर जल्दी वाली सुबह या मेहमान आने पर यह परेशानी और बढ़ जाती है.

दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप बिना किसी मशीन या टेक्निकल जानकारी के घर बैठे पता कर सकते हैं कि सिलेंडर में गैस कितनी बची है.

गीले कपड़े से पता कर सकते हैं

यह सबसे आसान और भरोसेमंद घरेलू तरीका माना जाता है. एक साफ कपड़ा लें और उसे पानी में भिगोकर निचोड़ दें. अब इस गीले कपड़े को सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक लपेट दें या फेर दें. एक या दो मिनट बाद ध्यान से देखें. सिलेंडर का जो हिस्सा जल्दी सूख गया है, वह हिस्सा खाली है. नीचे का जो हिस्सा ठंडा और गीला दिखे समझिए वहीं तक गैस मौजूद है. इस तरीके से आपको ठीक-ठाक अंदाजा मिल जाएगा कि सिलेंडर आधा है. कम है या लगभग खत्म होने वाला है.

वजन से चेक कर सकते हैं

हर एलपीजी सिलेंडर पर उसका खाली वजन लिखा होता है. जिसे टेयर वेट कहते हैं. अगर आपके घर में वेट मशीन है. तो सिलेंडर को उस पर रखकर कुल वजन देख लें. अब उस कुल वजन में से टेयर वेट घटा दें. जो वजन बचेगा वही अंदर मौजूद गैस का वजन होगा. आमतौर पर घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरी जाती है. इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि सिलेंडर आधा बचा है या खत्म होने के करीब है.

गैस फ्लेम से मिलने वाले संकेत

चूल्हे की लौ भी कई बार इशारे देने लगती है. अगर लौ पहले जैसी तेज नहीं जल रही बार बार धीमी हो रही है. या खाना पहले से ज्यादा समय ले रहा है. तो यह इशारा हो सकता है कि सिलेंडर में गैस कम हो गई है. कई बार लौ का रंग भी बदलने लगता है. यह तरीका पूरी तरह सटीक नहीं होता. क्योंकि प्रेशर और चूल्हे की सफाई का भी असर पड़ता है. फिर भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह आपको पहले से सतर्क कर सकता है.

गैस लेवल इंडिकेटर डिवाइस

आजकल बाजार में छोटे छोटे गैजेट्स भी मिलने लगे हैं जो सिलेंडर के बाहर लगाकर गैस का स्तर बताने में मदद करते हैं. यह मैग्नेटिक या डिजिटल दोनों तरह के हो सकते हैं. कुछ डिवाइस रंग बदलकर बताते हैं कि गैस ज्यादा है. मीडियम है या कम हो रही है. कुछ डिजिटल इंडिकेटर मोबाइल ऐप से भी जुड़ जाते हैं. अगर आप बार बार गैस खत्म होने की परेशानी से जूझते हैं. तो ऐसा गैजेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि रीफिल कब बुक करना है.

यह भी पढ़ें: मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?