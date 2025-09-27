दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम

Free Gas Cylinder On Diwali: अगले महीने दिवाली है पूरे देश के लोगों को दिवाली का इंतजार रहता है. देशभर में खुशियाों का माहौल होता है. दिवाली पर केन्द्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है. दिवाली पर योगी सरकार की तरफ से राज्य की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा.

लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त भी रखी गई है. अगर आप यूपी से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन आपने यह काम पूरा नहीं किया को फिर आपको दिवाली पर मिलने वाला फ्री सिलेंडर नहीं मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या है जरूरी शर्त. किन महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलेंडर और इसके लिए किस चीज को करना होगा पूरा.

इन महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलेंडर

उत्तर प्रदेश की उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए इस दिवाली फिर से बड़ी राहत मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था और इस बार भी वादा निभाया जा रहा है. सरकार का कहना है कि करीब 1.85 करोड़ महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का फ्री रिफिल मिलेगा. इसका फायदा सीधे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को होगा.

जिन्हें त्योहार पर खर्च का दबाव झेलना पड़ता है. आपको बता दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं को यूपी सरकार की ओर से होली और दिवाली के मौके पर साल में दो बार फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा है. दिवाील पर फ्री सिलेंडर के लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

यह काम है जरूरी

अगर किसी महिला को दिवाली पर फ्री सिलेंडर का लाभ लेना है. तो उसके लिए यह काम जरूरी होगा. आपको बता दें सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा.योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम बीपीएल परिवार की लिस्ट में होना जरूरी है.

और उनके पास बीपीएल राशन कार्ड या गरीब रेखा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक खाता नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र तो साथ ही आधार कार्ड जिसकी ई-केवाईसी हो चुकी हो वह जरूरी है. बिना इन चीजों के फ्री सिलेंडर का लाभ नहीं मिल पाएगा

