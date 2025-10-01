मप्र के सीएम मोहन यादव से सीधे कर सकते हैं मुलाकात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत

लोग अक्सर अपनी शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं कि कहां जाए और कैसे शिकायत की जाए. चाहे शिकायत प्रशासन से जुड़ी हो या सरकारी योजनाओं से, लोग अपनी समस्याओं के लिए भटकते रहते हैं. इस तरह आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की मनमानी से राहत दिलाने के लिए फोन नंबर जारी किया है. जिसके माध्यम से आम नागरिक अधिकारियों या अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के नागरिक सीएम मोहन यादव से सीधे शिकायत कैसे कर सकते हैं.



इस नंबर से सीधे मुख्यमंत्री से कर सकते हैं शिकायत



मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतें सीधी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की के लिए जनता दरबार की शुरुआत की है. इसे सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 से जोड़ा गया है. इस नंबर के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिक सीएम तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं. वहीं खास बात यह है कि इस नंबर पर आने वाली गंभीर शिकायतों पर हर महीने की 28 तारीख को मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात करेंगे. नागरिकों की आने वाली गंभीर शिकायतों पर अगर किसी अफसर या कर्मचारियों ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.



ऐसे पहुंचेगी एमपी के सीएम तक शिकायत



एमपी के सीएम तक पहुंचने शिकायत पहुंचाने के लिए नागरिकों को सबसे पहले 181 नंबर पर कॉल करना होगा. इसके बाद कॉल सेंटर ऑपरेटर शिकायत दर्ज करेगा और संबंधित विभाग को शिकायत भेजी जाएगी. वहीं बाद में विभाग के अधिकारी शिकायतों का समाधान करेंगे और जनता को फीडबैक भी भेजेंगे. गंभीर मामले में शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को जनता दरबार में भी बुलाया जाएगा.



ईमेल से भी कर सकते हैं शि‍कायत

मध्‍यप्रदेश के नागर‍िक अपनी शि‍कायत टोल फ्री नंबर से पहुंचाने के साथ ही सीएम को सीधे मेल भी कर सकते हैं. मध्य प्रदेश के सीएम को सीधे अपनी शि‍कायत भेजने के ल‍िए जनता cmhelpline@mp.gov.in मेल आईडी का उपयोग कर सकती है.



रोज 12,000 से ज्यादा शिकायत होती है दर्ज



मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना 12,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज की जा रही है. इसके अलावा कई लोग ईमेल और अन्य माध्यमों से भी शिकायत करते हैं. जनता की शि‍कायतों को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि आम जानता को शिकायत की नौबत ही न आए और उनका काम समय पर हो. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने यह हेल्पलाइन नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में दी गई स‍ीख के बाद जारी क‍िया था. दरअसल कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में कहा था कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर जनता को गुड गवर्नेंस का अनुभव कराया जाए.



झूठी शिकायतों पर भी होगी कार्रवाई



जनता के लिए शिकायतों को लेकर नंबर और ईमेल जारी करने के साथ ही सरकार ने चेतावनी भी दी है की झूठी या फिजूल शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे हेल्पलाइन और जनता दरबार का आवश्यक दबाव भी काम होगा.

