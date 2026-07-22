Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी।

प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान हुई झड़प।

पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया।

दिल्ली पुलिस की ज्यादती पर NHRC में शिकायत।

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता वीरेंद्र वरिष्ठ ने बुधवार (22 जुलाई, 2026) को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से सोमवार (20 जुलाई) को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कथित कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की है. उन्होंने इस संबंध में आयोग के पास लिखित शिकायत याचिका दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आयोग से दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई की तत्काल जांच कराने की मांग की है.

याचिका में क्या-क्या लगाए गए आरोप?

याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद तक निकाले गए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया. यह भी दावा किया गया है कि पुलिसकर्मियों के साथ-साथ घटना के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोगों ने कई छात्राओं को बुरी तरह से पीटा है, जिनमें कई किशोरियां भी शामिल थीं. याचिका में कहा गया है कि ये आरोप लोगों के मानवाधिकारों और कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं.

अधिवक्ता वीरेंद्र वरिष्ठ ने बताया कि इस मामले में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को ईमेल और हार्ड कॉपी, दोनों माध्यमों के जरिए भेजी गई है. हालांकि, आयोग की तरफ से अभी तक इस शिकायत को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

CJP के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का पिछले 25 दिनों से आमरण अनशन भी जारी है. वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से 18 जुलाई को अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से सीजेपी प्रदर्शनकारियों का विरोध बरकरार है.

सीजेपी ने सोमवार (20 जुलाई) को केंद्र सरकार का विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या के साथ संसद चलो मार्च निकाला, लेकिन मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई की और आंसू गैस के गोले भी दागे. इस दौरान काफी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं.

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