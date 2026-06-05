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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInvestment Guide: बैंक FD कराएं या घर पर सोलर लगवाएं? कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? समझिए गणित

Investment Guide: बैंक FD कराएं या घर पर सोलर लगवाएं? कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? समझिए गणित

PM Surya Ghar Yojana: बढ़ती गर्मी और बढ़ते बिजली बिलों के बीच आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में लोग अपने पैसों को सुरक्षित और बेहतर रिटर्न देने वाले विकल्पों में लगाने पर विचार कर रहे हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 05 Jun 2026 03:33 PM (IST)
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  • घर का बिजली बिल कम हो तो FD बेहतर, वरना सोलर पैनल लगवाएं।

Fixed Deposite Vs Solar Penal: जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है लोगों की जेब पर बिजली के बिल का बोझ भी बढ़ता जा रहा है. हर महीने आने वाले बिजली का बिल आम आदमी के बजट पर असर डाल रहा है. ऐसे में एक मिडिल क्लास परिवार अपनी सेविंग ऐसे ऑप्शन में लगाना चाहता है, जहां सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिले.

ऐसे में देखा गया है कि काफी लोग बैंक फिक्सड डिपॉजिट यानी FD को चुनते रहे हैं, लेकिन अब घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना भी एक मजबूत इन्वेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आया है. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार सोलर पैनल पर लगभग 78 हजार तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे यह ऑप्शन और भी आकर्षक हो गया है.

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बैंक FD में कितना रिटर्न मिलता है?

मान लीजिए आप 1,00,000 को बैंक FD में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और औसतन 7 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है.

  • शुरुआती निवेश: ₹1,00,000
  • ब्याज दर: लगभग 7% (कंपाउंडिंग के साथ)
  • 5 साल बाद कुल रकम: लगभग ₹1,40,000
  • कुल मुनाफा: करीब ₹40,000

लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि FD से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी लग सकता है, जिससे असली रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है.

सोलर पैनल में इन्वेस्ट का गणित समझें

अगर हर महीने आपके घर का बिजली का बिल 2,500 से 3,000 आता है तो 3KW सोलर सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. 

  • 3KW सिस्टम की टोटल लागत - 1.8 लाख रुपये से 2 लाख
  • सरकारी सब्सिडी (PM Surya Ghar Yojana) करीब 78 हजार
  • आपका वास्तविक खर्च- करीब 1 लाख से 1.22 लाख 

हर महीने कितनी बचत होगी?

अगर बात करें बचत की तो 3KW सोलर सिस्टम औसतन 300 से 400 यूनिट बिजली हर महीने पैदा करता है.

  • औसत बिजली बिल बचत-2,500 हर महीने
  • हर साल बचत- 30 हजार

इसका साफ मतलब हुआ कि केवल बिजली बिल में बचत से ही आप हर साल अच्छी रकम सेव कर सकते हैं.

कितने साल में लागत वसूल?

अगर आपने 1.2 लाख इन्वेस्ट किया है और सालाना 30 हजार की बचत हो रही है तो महज 4 साल में आपकी पूरी लागत वसूल हो जाएगी. वहीं सोलर पैनल्स की लाइफ 20-25 साल होती है. यानी 4 साल बाद अगले 21 सालों तक मिलने वाली बिजली आपके लिए पूरी तरह फ्री होगी.

किसमें इन्वेस्ट करना है बेहतर?

अगर आपका मकसद सुरक्षित और लिक्विड इन्वेल्स है तो बैंक FD एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहीं अगर आपके घर का बिजली बिल हर महीने कुछ ज्यादा ही आता है और आपके पास छत है तो सोलर पैनल लंबे टाइम में कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. एफडी आपको सीमित ब्याज देती है. वहीं सोलर पैनल आपको लंबे टाइम तक बिजली बिल से राहत दिला सकता है.

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Published at : 05 Jun 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Utility News PM Surya Ghar Yojana Solar Penal
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