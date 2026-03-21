क्या पुराने यूजर्स को भी देने होंगे फास्टैग के बढ़े हुए चार्ज, जानें क्या है नियम?

Fastag Annual Pass Charges: देश में करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं और लगभग हर वाहन पर फास्टैग लगा हुआ है. क्योंकि टोल टैक्स के लिए यह अब मैंडेटरी हो चुका है. खासकर जो लोग नेशनल हाईवे पर ज्यादा सफर करते हैं. उनके लिए फास्टैग रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है. पिछले साल सरकार ने ऐसे यात्रियों के लिए एनुअल फास्टैग पास शुरू किया था.

जिससे नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों का खर्चा कम हो गया था. यह पास काफी किफायती था. लेकिन अब इसमें चार्ज बढ़ने की खबर आई है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या पुराने यूजर्स को भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे या नहीं. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी

कितना बढ़ा है एनुअल फास्टैग चार्ज?

सरकार ने एनुअल फास्टैग पास की कीमत में हल्का इजाफा किया है. पहले यह पास 3000 रुपये में मिलता था. लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है. यानी कुल मिलाकर 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यह बदलाव उन लोगों के लिए मायने रखता है जो हर साल यह पास लेते हैं और नेशनल हाईवे पर ज्यादा सफर करते हैं. हालांकि बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन फिर भी यूजर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि अब उन्हें पहले से थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा

क्या पुराने यूजर्स को देना होगा बढ़ा हुआ चार्ज?

अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या पुराने यूजर्स को भी बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा. तो इसका जवाब है नहीं. फास्टैग एनुअल पास एक साल की वैधता या अधिकतम 200 ट्रिप्स के साथ आता है. इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए. अगर किसी यूजर ने मार्च 2026 में यह पास लिया है. तो उसे एक साल तक या 200 ट्रिप्स पूरे होने तक कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा. यानी जो लोग पहले से यह पास इस्तेमाल कर रहे हैं. उन पर नए रेट का असर तुरंत नहीं पड़ेगा. वे अपनी मौजूदा वैलेडिटी तक पुराने चार्ज पर ही पास का यूज कर सकेंगे.

यह है नया नियम

नए चार्ज 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे. इसका मतलब यह है कि इस तारीख के बाद जो भी नया एनुअल फास्टैग पास खरीदेगा या अपना पुराना पास रिन्यू करवाएगा. उसे 3000 रुपये की जगह 3075 रुपये ही देने होंगे. यानी नए यूजर्स और रिन्यूअल कराने वालों पर ही बढ़े हुए चार्ज लागू होंगे. इसलिए अगर आपका पास पहले से एक्टिव है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब भी आप इसे रिन्यू कराएंगे. तब आपको नए रेट के हिसाब से चार्ज देना होगा.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!