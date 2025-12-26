अमूल या मदर डेयरी का नकली घी तो घर नहीं ले आए, ऐसे कर सकते हैं पता?

Fake Ghee Identifying Tips: आज के समय में दूध और घी जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बड़ी समस्या बन चुकी है. बाजार में नामी ब्रांड के नाम पर नकली घी भी धड़ल्ले से बिक रहा है. अमूल और मदर डेयरी जैसे भरोसेमंद ब्रांड लोगों की पहली पसंद होते हैं. इसलिए इनके नकली प्रोडक्ट का डर भी ज्यादा रहता है. कई बार पैकेट देखकर असली और नकली में फर्क करना आसान नहीं होता.

लेकिन अगर घर में इस्तेमाल होने वाला घी ही मिलावटी हो तो इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है. मिलावटी घी लंबे समय में पेट से जुड़ी दिक्कतें, लिवर पर असर और इम्युनिटी कमजोर कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि खरीदते समय और इस्तेमाल से पहले कुछ आसान तरीकों से घी की पहचान कर ली जाए. थोड़ी सी सावधानी आपको नकली घी से बचा सकती है और परिवार की सेहत सुरक्षित रख सकती है. जान लें कैसे पता करें घी असली है या नकली.

पैकेट देखकर ऐसे करें पहचान

सबसे पहले घी का पैकेट ध्यान से देखें. अमूल या मदर डेयरी का असली घी हमेशा सीलबंद पैकिंग में आता है. पैकेट पर ब्रांड का लोगो साफ और प्रिंटिंग साफ होती है. मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लाइसेंस नंबर जरूर लिखा होता है. अगर यह जानकारी धुंधली हो या कहीं कटी हुई लगे. तो सतर्क हो जाएं.

यह भी पढ़ें: Ola-Uber और Rapido पर महिलाएं चुन सकेंगी महिला कैब ड्राइवर, केंद्र सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

असली पैकेट पर बारकोड और QR कोड भी होता है. जिसे स्कैन करने पर प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है. कीमत भी एक सिग्नल हो सकती है. अगर घी बाजार से काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है. तो शक करना जरूरी है. ऑथराइज्ड दुकानों, डेयरी बूथ या भरोसेमंद स्टोर से ही घी खरीदना बेहतर रहता है. जिससे नकली प्रोडक्ट घर लाने का खतरा कम हो.

घर पर ऐसे करें असली और नकली घी की जांच

घर पर भी कुछ आसान तरीकों से घी की क्वालिटी चेक की जा सकती है. सबसे पहला तरीका हथेली का है. थोड़ा सा धी हथेली पर रखें. असली घी शरीर की गर्मी से धीरे धीरे पिघलने लगता है. जबकि नकली घी देर से पिघलता है या चिपचिपा महसूस होता है. दूसरा तरीका पानी का है. एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा घी डालें. शुद्ध घी पानी में ऊपर तैरता है और धीरे घुलता है. जबकि मिलावटी घी नीचे बैठ सकता है या पानी को मटमैला कर देता है.

यह भी पढ़ें:इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका

एक और तरीका है गर्म करने का. कढ़ाही में थोड़ा सा घी गरम करें. असली घी से खुशबू आती है और रंग साफ रहता है. नकली घी गरम करने पर झाग ज्यादा बना सकता है या तेज बदबू दे सकता है. इन छोटे छोटे टेस्ट से आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि घी असली है या नहीं.

यह भी पढ़ें:दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम