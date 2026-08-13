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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan और EMI का बहाना खारिज, पत्नी को 90 लाख देगा तलाक लेने वाला शख्स

Loan और EMI का बहाना खारिज, पत्नी को 90 लाख देगा तलाक लेने वाला शख्स

Divorce Alimony: भारत में कुछ सालों में तलाक के केसेज काफी बढ़ा गए हैं. जिसमें तगड़ी एलिमनी भी मांगी जाती है. इसी बीच झारखंड में हाईकोर्ट ने तलाक के बाद एक पति को 90 लाख एलिमनी देने का आदेश दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Aug 2026 05:52 PM (IST)
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Fixed Alimony After Divorce: देश में तलाक के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिसकी एलिमनी हमेशा से ही चर्चा का विषय रहती हैं. कई तलाक के केसेज के वीडियोज सामने आते हैं जिनमें लाखों- करोड़ों रुपये एलिमनी के रूप में मांगे जाते हैं. ऐसे में झारखंड में हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक महिला की जिंदगी ही बदल दी है. आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?
दरअसल हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने एक कपल की शादी को खत्म कर दिया है और पति को 90 लाख रुपये बतौर एलिमनी देने के निर्देश दिए हैं. ये वन टाइम पर्मनेंट एलिमनी होगी, जिसमें 40 लाख रुपये पत्नी के भविष्य के लिए और 25- 25 लाख रुपये बेटी और बेटे के भविष्य के लिए देने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने 6 अगस्त को ये आदेश दिया और पति की उस अपील को मंज़ूरी दे दी, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था.

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हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला?
झारखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए लिया है. क्योंकि पत्नी जिसे तलाक दिया जा रहा है उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है और उसे 14 साल के बेटे और 12 साल की बेटी की देखभाल करनी है. बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए पत्नी को लंबे समय तक आर्थिक सहारे की जरूरत थी. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है. 

हालांकि पति ने बताया था कि उसकी सैलरी से हर महीने करीब 81,771 रुपये लोन की ईएमआी के रूप में काटा जाता है. क्योंकि उसने 38 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था. इसके अलावा उसकी टेक-होम सैलकी करीब 33 हजार रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लोन की किस्त को आधार बनाकर पति की कमाई को बहुत कम नहीं माना जा सकता. गुजारा भत्ता तय करते समय उसकी वास्तविक कमाई और आर्थिक क्षमता भी देखी जाएगी.

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पत्नी और बच्चों को है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार
अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने कहा कि पत्नी और बच्चों को शादी के दौरान पति की आय और सामाजिक स्थिति के अनुसार सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है. हालांकि, गुजारा भत्ता इतना भी नहीं होना चाहिए कि पति पर जरूरत से ज्यादा आर्थिक बोझ पड़े. इसी आधार पर कोर्ट ने पत्नी के लिए 40 लाख रुपये और बेटे व बेटी के लिए 25-25 लाख रुपये तय किए. इस तरह कुल रकम 90 लाख रुपये हुई.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 13 Aug 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Loan Jharkhand Highcourt Divorce Alimony
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