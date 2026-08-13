Loan और EMI का बहाना खारिज, पत्नी को 90 लाख देगा तलाक लेने वाला शख्स

Fixed Alimony After Divorce: देश में तलाक के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिसकी एलिमनी हमेशा से ही चर्चा का विषय रहती हैं. कई तलाक के केसेज के वीडियोज सामने आते हैं जिनमें लाखों- करोड़ों रुपये एलिमनी के रूप में मांगे जाते हैं. ऐसे में झारखंड में हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक महिला की जिंदगी ही बदल दी है. आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने एक कपल की शादी को खत्म कर दिया है और पति को 90 लाख रुपये बतौर एलिमनी देने के निर्देश दिए हैं. ये वन टाइम पर्मनेंट एलिमनी होगी, जिसमें 40 लाख रुपये पत्नी के भविष्य के लिए और 25- 25 लाख रुपये बेटी और बेटे के भविष्य के लिए देने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने 6 अगस्त को ये आदेश दिया और पति की उस अपील को मंज़ूरी दे दी, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: क्या है देश की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन का नाम, यात्रियों को क्या नया मिलेगा?

हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला?

झारखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए लिया है. क्योंकि पत्नी जिसे तलाक दिया जा रहा है उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है और उसे 14 साल के बेटे और 12 साल की बेटी की देखभाल करनी है. बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए पत्नी को लंबे समय तक आर्थिक सहारे की जरूरत थी. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है.

हालांकि पति ने बताया था कि उसकी सैलरी से हर महीने करीब 81,771 रुपये लोन की ईएमआी के रूप में काटा जाता है. क्योंकि उसने 38 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था. इसके अलावा उसकी टेक-होम सैलकी करीब 33 हजार रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लोन की किस्त को आधार बनाकर पति की कमाई को बहुत कम नहीं माना जा सकता. गुजारा भत्ता तय करते समय उसकी वास्तविक कमाई और आर्थिक क्षमता भी देखी जाएगी.

ये भी पढ़ें: Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से मिलेगा हर महीने मोटा पैसा, सिर्फ एक बार करें निवेश

पत्नी और बच्चों को है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार

अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने कहा कि पत्नी और बच्चों को शादी के दौरान पति की आय और सामाजिक स्थिति के अनुसार सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है. हालांकि, गुजारा भत्ता इतना भी नहीं होना चाहिए कि पति पर जरूरत से ज्यादा आर्थिक बोझ पड़े. इसी आधार पर कोर्ट ने पत्नी के लिए 40 लाख रुपये और बेटे व बेटी के लिए 25-25 लाख रुपये तय किए. इस तरह कुल रकम 90 लाख रुपये हुई.