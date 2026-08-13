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परिवार के 5 Aadhaar Card एक ही फोन में होंगे मैनेज, जानें mAadhaar App का खास फीचर

Aadhaar Card Update: UIDAI के mAadhaar ऐप में अब एक ही मोबाइल पर परिवार के 5 सदस्यों के आधार प्रोफाइल मैनेज किए जा सकते हैं. इससे आधार से जुड़े काम आसान होंगे और फिजिकल कार्ड रखने की जरूरत कम पड़ेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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mAadhaar App News: आज के डिजिटल समय में आधार कार्ड कई सरकारी और निजी कामों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं. हालांकि कई लोग आधार कार्ड में गलत नाम या एड्रेस बदलने जैसे कई काम आसानी से अपने मोबाइल फोन के जरिए कर लेते हैं. ऐसे में परिवार के अलग-अलग सदस्यों के आधार की जानकारी संभालना हो, तो कई कार्ड और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए UIDAI ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए mAadhaar ऐप में शामिल एक खास फीचर के बारे में बताया है, जिसकी मदद से आप एक ही मोबाइल फोन में परिवार के 5 अलग-अलग सदस्यों के आधार प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं.

एक फोन में कैसे मैनेज कर सकते हैं 5 आधार प्रोफाइल?

mAadhaar ऐप में यूजर अपनी प्रोफाइल के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों की आधार प्रोफाइल भी जोड़ सकता है. इससे एक ही मोबाइल पर कई लोगों के आधार से जुड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं.

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  • एक मोबाइल में अधिकतम 5 आधार प्रोफाइल जोड़ी जा सकती हैं.
  • हर प्रोफाइल अलग आधार नंबर धारक की होती है.
  • परिवार के सदस्यों के आधार की जानकारी एक ही ऐप से एक्सेस की जा सकती है.
  • आधार से जुड़ी कई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल आसान हो जाता है.

mAadhaar App में प्रोफाइल जोड़ने का तरीका

  • सबसे पहले अपने मोबाइल में mAadhaar ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
  • ऐप खोलकर अपने आधार नंबर की मदद से लॉगिन या रजिस्टर करें.
  • इसके बाद में "Add Aadhaar Profile" ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपने परिवार के जिस सदस्य की प्रोफाइल जोड़नी है, उसका आधार नंबर दर्ज करें.
  • संबंधित मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें.
  • वेरिफिकेशन के बाद आधार प्रोफाइल अपने आप ऐप में जुड़ जाएगी.

नाबालिग बच्चों के लिए क्या है नियम?

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आधार प्रोफाइल जोड़ने के लिए अभिभावक (Guardian) का फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होता है. प्रोफाइल जोड़ते समय संबंधित आधार धारक का वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है.

mAadhaar App में मिलती हैं ये सुविधाएं

  • प्रोफाइल मैनेजमेंट के अलावा mAadhaar App हमें आधार से जुड़ी कई सेवाएं भी देती है.
  • मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की सुविधा
  • बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करना
  • ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखना
  • ई-आधार डाउनलोड करना
  • आधार कॉन्टैक्ट कार्ड शेयर करना
  • रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक करना
  • जरूरत के मुताबिक आधार क्रेडेंशियल्स शेयर करना

यह फीचर खासतौर पर उन परिवारों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, जिसे बच्चों, बुजुर्गों, माता-पिता या अन्य सदस्यों के आधार से जुड़े काम अक्सर करने पड़ते हैं. इसकी सबसे खास बात यह कि इसके जरिए अब आपको बार-बार फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत कम पड़ेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card UIDAI MAadhaar App
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