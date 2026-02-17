हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात

Refrigerator Using Tips: फ्रिज की एक खास सेटिंग एक्टिव होते ही बिजली का बिल तेजी से बढ़ सकता है. अगर ध्यान न दिया जाए तो हर महीने एक्सट्रा खर्च उठाना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Feb 2026 12:24 PM (IST)
Refrigerator Using Tips: घर के किचन में रोजाना कई तरह के उपकरण इस्तेमाल होते हैं. गैस स्टोव, माइक्रोवेव, मिक्सर और इनके बीच एक ऐसा उपकरण जो बिना रुके दिन रात काम करता है वह है फ्रिज. यह हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का अहम हिस्सा है. दूध से लेकर सब्जियां, बचा हुआ खाना से लेकर दवाइयां तक. सब कुछ इसी में स्टोर रहता है. लेकिन क्योंकि यह 24 घंटे चालू रहता है, इसलिए इसकी छोटी सी सेटिंग भी बिजली के बिल पर बड़ा असर डाल सकती है. 

अक्सर हम बिना सोचे समझे इसे सबसे ठंडे मोड पर सेट कर देते हैं. हमें लगता है ज्यादा कूलिंग मतलब ज्यादा सेफ्टी. पर सच यह है कि जरूरत से ज्यादा लो टेम्परेचर फ्रिज को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है. नतीजा होता है कि हर महीने बिजली का बिल धीरे धीरे बढ़ता जाता है. अगर आप सच में बिजली बचाना चाहते हैं. तो फ्रिज की सही सेटिंग समझना बेहद जरूरी है.

बहुत ज्यादा कूलिंग से बढ़ती है बिजली की खपत

कई घरों में फ्रिज का नॉब हमेशा हाई या मैक्स मोड पर रहता है. खासकर गर्मियों में लोग इसे फुल कूलिंग पर कर देते हैं. जबकि नार्मल घर के इस्तेमाल के लिए फ्रिज सेक्शन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच काफी होता है. फ्रीजर को भी जरूरत से ज्यादा माइनस पर रखने की जरूरत नहीं होती.

जब आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं. तो कंप्रेसर बार बार ऑन होता है और ज्यादा देर तक चलता है. इससे पावर कंजंप्शन बढ़ जाता है. चाहे आपके घर में एलजी, सेमसंग या किसी दूसके ब्रांड का फ्रिज हो. गलत सेटिंग हर मॉडल में बिजली खर्च बढ़ा सकती है. सही लेवल पर सेट करने से फ्रिज सही तरीके से काम करता है और ज्यादा लोड नहीं पड़ता.

इन गलतियों भी बढ़ता बिल

सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं कुछ आदतें भी बिजली की खपत बढ़ाती हैं. जैसे बार बार फ्रिज का दरवाजा खोलना. उसे लंबे समय तक खुला छोड़ देना या गर्म खाना सीधे अंदर रख देना. इससे अंदर का टेंपरेचर अचानक बढ़ता है और कूलिंग सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

फ्रिज को दीवार से पूरी तरह सटाकर रखना भी गलत है. पीछे की कॉइल्स को हवा नहीं मिलेगी तो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी. बेहतर है कि फ्रिज को कम से कम कुछ इंच दूर रखें. समय समय पर डीफ्रॉस्ट करना और रबर गैसकेट चेक करना भी जरूरी है. अगर सील ढीली है तो ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी और कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा. इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें.

Published at : 17 Feb 2026 12:24 PM (IST)
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
Embed widget