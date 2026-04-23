भारी पड़ गया एजुकेशन लोन, आप न करें ये गलती, अमेरिका गया युवक अब खाली हाथ लौटेगा वापस

Education Loan Mistakes: भारतीय स्टुडेंट्स अक्सर विदेश में पढ़ाई करने के लिए लोन लेते हैं. जिसके तहत उस स्टुडेंट को पढ़ाई पूरी होने के बाद एक तय समय सीमा में नौकरी तलाशकर लोन चुकाना पड़ता है. ऐसा ना हो पाने पर छात्र का सपना टूट जाता है और उसे वापस देश लौटकर आना पड़ता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक भारतीय छात्र के साथ हुआ है. जो बहुत सारे सपने लेकर यूएस गया था और अब उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

एक भारतीय छात्र ने हाल ही में Reddit पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उसने अपनी आपबीती सुनाई है. छात्र ने अपने पोस्ट में बताया कि वो दो साल से भी कम समय पहले मास्टर्स डिग्री करने के लिए यूएस आया था. लेकिन करीब एक साल वो नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन उसे कोई फुल टाइम जॉब मिल नहीं रही है. छात्र ने बताया है कि वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है और उसकी कमाई पूरी तरह से काम पर निर्भर करती है. जिससे वो केवल बुनियादी खर्चों को ही पूर कर पा रहा है. ना वो सेविंग कर सकता है और ना ही इससे वो लोन चुका सकता है.

सर्वाइव करना हो रहा मुश्किल

छात्र ने ये भी बताया कि उसकी OPT (Optional Practical Training) पीरियड मई में खत्म होने वाला है. जिससे उसके ऊपर दबाव बढ़ गया है. हालांकि ये छात्र अपनी इस अवधि को बढ़ा भी सकता है लेकिन फिर भी उसे ये भरोसा नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं. ऐसे में उसने वापस भारत आने के फैसले को ही सही समझा है. अब छात्र के इस पोस्ट के बाद से यूजर्स के बीच भी काफी हलचल मची है. कई लोग उसे वहीं पर रहने की सलाह दे रहे हैं. तो कई लोग बाजार की हालत को देखते हुए वापस भारत आने के लिए भी कह रहे हैं.

आप ना करें ये गलतियां

यदि आपने भी एजुकेशन लोन लिया है तो आपको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए. यदि आपने पढ़ाई करने के लिए लोन किया है तो, पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही जॉब की तलाश शुरू कर दें. क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको 6 महीने या एक साल का ही समय मिल पाएगा. इसके अंदर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप लोन चुका पाएंगे. यदि नहीं मिलती है तो आप बैंक की रडार में आ सकते हैं. विदेश में रहते हुए यदि आपको नौकरी ना मिल पाए तो आप भारत आ सकते हैं, यहां आकर कोई जॉब कर सकते हैं और लोन चुका सकते हैं.