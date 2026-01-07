भारत में शुरू हुआ ई-पासपोर्ट सिस्टम, जानें कैसे कर पाएंगे इसके लिए आवेदन

E-Passport Applying Process: भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को भविष्य के हिसाब से अपडेट करते हुए Passport Seva 2.0 के तहत ई-पासपोर्ट सिस्टम शुरू कर दिया है. अब नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने का रिन्यूअल कराने पर नागरिकों को चिप वाला हाई-टेक ई-पासपोर्ट मिलेगा. यह अब तक चले आ रहे कागजी पासपोर्ट का स्मार्ट वेरिएंट कहा जा सकता है.

जिसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया गया है. इसका मकसद पहचान को ज्यादा सेफ बनाना, फर्जीवाड़ा रोकना और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज करना है. यानी आने वाले समय में पासपोर्ट सिर्फ दस्तावेज नहीं. बल्कि आपकी डिजिटल आईडेंटिफिकेशन का सेफ रूट बनेगा. जान लें कितना सुरक्षित होगा यह और कैसे कर सकते हैं इसके लिए आवेदन.

ई-पासपोर्ट कितना सुरक्षित?

ई-पासपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसके कवर के अंदर लगी माइक्रोचिप है. इस चिप में यात्री की डिजिटल फोटो, फिंगरप्रिंट और जरूरी बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित तौर पर स्टोर रहती है. यह डेटा एन्क्रिप्टेड होता है. जिससे इसकी नकल बनाना या इसमें छेड़छाड़ करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

इससे पासपोर्ट फ्रॉड, फर्जी पहचान और अवैध एंट्री जैसे मामलों पर काफी हद तक लगाम लगेगी. इसके साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ई-गेट के जरिए स्कैन होते ही जानकारी तुरंत सिस्टम में आ जाएगी. जिससे इमिग्रेशन लाइन छोटी होगी और यात्रा पहले से ज्यादा तेज और आसान बनेगी.

कैसे करें इसके लिए आवेदन?

कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा. तो आपको बता दें अगर आपके पास अभी पुराना पासपोर्ट है और वह वैलिड है तो उसे तुरंत बदलवाने की जरूरत नहीं है. वह अपनी एक्सपायरी तक पूरी तरह मान्य रहेगा. ई-पासपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे या रिन्यूअल के लिए आवेदन करेंगे.

आवेदन की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी. आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा और नजदीकी केंद्र पर दस्तावेजों के साथ वेरिफिकेशन कराना होगा. आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे कागजात जरूरी होंगे. यह भी जरूरी है कि आवेदक का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड न हो.

कितनी होगी फीस?

आपको बता दें कि ई-पासपोर्ट बनवाने के लिए फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. 36 पेज की नाॅर्मल पासपोर्ट बुकलेट के लिए फीस 1500 रुपये और 60 पेज की बुकलेट के लिए 2000 रुपये फिक्स है. अगर आप तत्काल सेवा लेते हैं. तो यह फीस बढ़कर 36 पेज के लिए 3500 और 60 पेज के लिए 4000 रुपये हो जाती है. पात्रता की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, इसके लिए आवेदन कर सकता है. वरिष्ठ नागरिकों को अपॉइंटमेंट में प्रायरिटी भी दी जाती है. जिससे प्रोसेस उनके लिए आसान हो जाती है.

