देश 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. इस अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में भव्य परेड और समारोह आयोजित किए जाएंगे. तैयारी और सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, ताकि नागरिक इस राष्ट्रीय पर्व को सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल में मना सकें.

गणतंत्र दिवस से पहले ही राजधानी में परेड की रिहर्सल चल रही है, जिसके कारण ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है. इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता के लिए नई ट्रैफिक एडवाइजरी और दिशानिर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रैफिक, मेट्रो और पार्किंग को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए हैं और आम नागरिकों को क्या सावधानियां रखनी होंगी.



ट्रैफिक एडवाइजरी और प्रभावित मार्ग

रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है. हालांकि 18 जनवरी को कोई रिहर्सल नहीं हुई थी, लेकिन 19, 20 और 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परेड की रिहर्सल आयोजित की जाएगी. इस दौरान विजय चौक से इंडिया गेट तक के रूट पर स्थित प्रमुख सड़कें बंद या नियंत्रित रहेंगी. मुख्य प्रभावित सड़कें और चौराहे कर्तव्य पथ रफी मार्ग, कर्तव्य पथ जनपथ, कर्तव्य पथ मान सिंह रोड और कर्तव्य पथ सी-हेक्सागन होगी.

इसके अलावा विजय चौक से इंडिया गेट तक का कर्तव्य पथ पूरी तरह बंद रहेगा. इस दौरान आम वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे यदि जरूरी काम से निकल रहे हैं तो वैकल्पिक मार्गों का यूज करें.

मेट्रो से आने वालों के लिए विशेष गाइडलाइन

गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में दर्शक परेड देखने के लिए आते हैं. इसलिए दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की है. सभी मेट्रो स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा की जाएगी, ताकि यात्रियों को सही स्टेशनों और एंट्री/एग्जिट रूट की जानकारी मिल सके. इस साल परेड के लिए बनाए गए एनक्लोजर (बैठने वाले क्षेत्र) भारतीय नदियों के नाम पर रखे गए हैं. यात्रियों को उनके एनक्लोजर के हिसाब से मेट्रो स्टेशनों पर उतरने की सलाह दी गई है. विशेष आमंत्रित अतिथियों को डिजिटल पास के जरिए मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

क्यूआर कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था

इस बार गणतंत्र दिवस के लिए 22 तय पार्किंग स्थलों में क्यूआर कोड आधारित पार्किंग सिस्टम लागू किया गया है. यह व्यवस्था करीब 8000 वाहनों को पार्क करने की क्षमता रखती है. दर्शक अपने पार्किंग पास पर बने क्यूआर कोड को स्कैन कर अपने एनक्लोजर के सबसे नजदीकी पार्किंग एरिया तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

सुरक्षा इंतजाम और जरूरी निर्देश

इस साल सुरक्षा को और मजबूत किया गया है. कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बहु-स्तरीय घेराबंदी की गई है. सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी, जिनसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) जुड़ा हुआ है. स्नाइपर टीम और एंटी-ड्रोन यूनिट्स ऊंची इमारतों पर तैनात हैं. होटल, गेस्ट हाउस, किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सघन सत्यापन किया गया है. एनक्लोजर में प्रवेश के समय केवल मोबाइल फोन की अनुमति है. किसी भी तरह के बैग, खाने-पीने का सामान, पावर बैंक, पानी की बोतल, छाता, परफ्यूम, स्प्रे, लाइटर, माचिस, चाकू, ब्लेड, कैंची, औजार, शराब, सिगरेट या विस्फोटक ले जाना सख्त मना है.

