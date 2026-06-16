Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त, नियम पालन अनिवार्य।

Kawad Yatra 2026: दिल्ली में भगवान शिव के भक्तों और कांवड़ समितियों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है. साल 2026 की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने को लेकर दिल्ली सचिवालय में कुछ दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया कि 1 जुलाई 2026 से सभी कांवड़ समितियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो. यात्रा के बेहतर संचालन के लिए कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेगी.

सावन की शुरुआत कब हो रही है?

इस बार सावन का पावन महीना कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों के लिए खास माना जा रहा है. पंचांग के मुताबिक 30 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और यह 28 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पूरा माहौल भक्तिमय रहेगा और “बम-बम भोले” की गूंज सुनाई देगी. सरकार इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दे रही है. दिल्ली सरकार, पुलिस, MCD और PWD मिलकर यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं. कांवड़ शिविरों में इस बार यात्रियों के लिए कई नई और बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी.

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कांवड़ियों के लिए सरकारी इंतजाम और निर्देश

सभी कांवड़ समितियों को समय पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

यात्रा शुरू करने से पहले अपनी स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं.

प्रशासन द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है.

यात्रा के दौरान सुरक्षा से जुड़े नियमों को नजरअंदाज न करें.

कांवड़ कमेटियों के लिए जरूरी गाइडलाइन

दिल्ली में कांवड़ शिविर या भंडारा लगाने वाली समितियों को समय पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.

बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी कैंप की अनुमति नहीं दी जाएगी.

1 जुलाई से विंडो खुलते ही ऑनलाइन या तय प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.

कैंप के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करना अनिवार्य होगा.

कैंप में आने वाले श्रद्धालुओं और वॉलंटियर्स की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साझा करनी होगी.

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बार दिल्ली से गुजरने वाले हर शिवभक्त की सुरक्षा और सेवा सरकार की प्राथमिकता है.

कांवड़ कैंपों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी

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