हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCNG PNG Prices: किस जोन में रहने वालों को सबसे सस्ती मिलेगी CNG-PNG, यह कैसे होगा तय?

CNG PNG Prices: किस जोन में रहने वालों को सबसे सस्ती मिलेगी CNG-PNG, यह कैसे होगा तय?

CNG PNG Prices: 2026 से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं किस जोन में रहने वालों को सबसे सस्ती सीएनजी पीएनजी मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

CNG PNG Prices: 2026 के पहले दिन से ही पीएनजी इस्तेमाल करने वाले घरों और सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने एक बड़े टैरिफ सुधार की घोषणा की है. इस सुधार के अंदर 1 जनवरी 2026 से एक नया यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम लागू किया जाएगा. इस सिस्टम के तहत भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की गणना करने के तरीके बदल जाएंगे. इस कदम को 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ' की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया जा रहा है. 

यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम 

अब तक भारत नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 जोन टैरिफ स्ट्रक्चर को फॉलो करता था. गैस सोर्सेज के करीब के शहरों में कम पैसे लगते थे. वहीं दूर के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता था. पीएनजीआरबी ने अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया है. इसी के साथ अब सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए पूरे देश में एक सिंगल टैरिफ लागू किया है.

किस जोन में सबसे सस्ती सीएनजी और पीएनजी मिलेगी 

सुधार होने के बाद जोन वन पूरे देश के लिए सबसे सस्ता जोन बन जाएगा. पीएनजीअरबी ने पहले के जोन को मिला दिया है और तय किया है कि पूरे भारत में सभी सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को जोन वन उपभोक्ता माना जाएगा. इस जोन के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ₹54 प्रति एमएमबीटीयू तय किया गया है.

पहले दूर के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ता जोन 2 और जोन 3 के तहत ₹80 से ₹107 रुपए प्रति एमएमबीटीयू तक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे थे. इसी के साथ अब रिटेल उपभोक्ताओं के लिए इन जोन को खत्म कर दिया गया है. इसके बाद दूर दराज के इलाकों में गैस काफी सस्ती हो जाएगी. 

दूर दराज के इलाकों में सबसे ज्यादा फायदा क्यों होगा 

यह सुधार उन शहरों को सबसे ज्यादा फायदा देगा जो प्रमुख गैस पाइपलाइन स्रोतों से 300 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं.  पहले दूरी आधारित टैरिफ की वजह से उतरी, पूर्वी और मध्य भारत में सीएनजी और पीएनजी महंगी थी. अब इन जगहों में उपभोक्ताओं को ट्रांसपोर्टेशन लागत में लगभग 50% की कमी देखने को मिल सकती है.

फाइनल कीमत कैसे तय होगी 

हालांकि यूनिफाइड टैरिफ से सेंट्रल लेवल पर एकरूपता आएगी लेकिन कस्टमर से द्वारा दी जाने वाली फाइनल कीमत अभी भी हर राज्य में अलग-अलग ही होगी. ऐसे इसलिए क्योंकि राज्य सरकार सीएनजी और पीएनजी पर वैल्यू एडिड टैक्स लगती है. जिन राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स दरें कम होंगी वहां पर कस्टमर को अपने आप सस्ती गैस मिलेगी.

ये भी पढ़ें:  बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
CNG-PNG Prices Unified Tariff Gas Prices India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
ओटीटी
'एक दीवाने की दीवानियत' नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस
नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT पर आएगी 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें रिलीज डेट
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
जनरल नॉलेज
India Bangladesh Visa: बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
ट्रेंडिंग
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget