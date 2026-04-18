PAN Misuse Alert: आज के समय में साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ गया है. कब, कौन इसके झांसे में आ जाए कुछ नहीं पता होता. डिजिटल दौर में बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है. अब KYC और ऑनलाइन प्रोसेस की मदद से बिना बैंक जाए भी अकाउंट खुल जाता है, लेकिन यहीं सुविधा कभी-कभी खतरनाक साबित भी हो सकती है. कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके PAN का इस्तेमाल करके एक फर्जी अकाउंट खोल लिया गया है. अक्सर लोगों को इसका पता तब चलता है जब वह लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर टैक्स से जुड़ा कोई नोटिस आता है. अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या किया जाए.

क्रेडिट रिपोर्ट से करें जांच

बता दें कि इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें. CIBIL, Experian या फिर Equifax जैसी एजेंसियां आपके नाम से जुड़े अकाउंट और लोन की जानकारी देती हैं. वहीं अगर इसमें कोई ऐसा अकाउंट नजर आता है, जिसे आप नहीं जानते तो यह एक खतरे का संकेत हो सकता है.

इनकम टैक्स प्रोफाइल भी देखें

साथ ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना Annual Information Statement (AIS) भी चेक कर सकते हैं. इसमें आपको PAN से जुड़ी सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी दिखाई देंगी. वहीं अंग आपको कोई अनजान एंट्री नजर आती है तो उसकी तुरंत जांच करें.

SMS और ईमेल अलर्ट पर ध्यान दें

अगर आपने नया बैंक अकाउंट खुलवाया है या KYC करवाई है तो बैंक आमतौर पर SMS या ईमेल भेजते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते है,लेकिन यह एक गलत आदत है. पुराने मैसेज और मेल को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमें कोई संकेत मिल सकता है.

सीधे बैंक से करें संपर्क

अगर आपको लगता है कि आपके PAN का गलत यूज हो रहा है तो आप बैंक से तुरंत संपर्क कर सकते हैं और सही जानकारी न मिलने पर आप RBI के शिकायत पोर्टल या साइबर क्राइम मेल में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहां से आपकी काफी मदद हो सकती है.

देरी से पता चलना बन सकता है परेशानी

कई बार PAN के गलत इस्तेमाल का पता हमेशा तुरंत नहीं चलता है. काफी बार फर्जी अकाउंट कुछ समय तक उपयोग नहीं होता या बाद में किसी गलत ट्रांजैक्शन में जुड़ जाता है. ऐसे में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर खुद को निर्दोष साबित करना मुश्किल हो सकता है.

समय-समय पर करें जांच

इसलिए सबसे जरूरी है कि आप समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और टैक्स स्टेटमेंट चेक करते रहें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.