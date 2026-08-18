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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में बनेगा Family Card, क्या यह राशन कार्ड की जगह लेगा?

दिल्ली में बनेगा Family Card, क्या यह राशन कार्ड की जगह लेगा?

Family Card Latest Update: दिल्ली सरकार Family Card लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें परिवार की सभी जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ा डेटा एक जगह दर्ज होगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Aug 2026 02:55 PM (IST)
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  • कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँचेगा।

Delhi Family Card Update:  अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेज और कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ती है. जैसे, सरकारी राशन का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी होता है. ऐसे में अब दिल्लीवासियों के पास एक और नया कार्ड आने वाला है. दिल्ली सरकार जल्द ही Family Card लाने की तैयारी कर रही है. अब जानते हैं कि सरकार का Family Card लाने का मकसद क्या है साथ ही क्या ये कार्ड राशन कार्ड की जगह लेगा?

Family Card शुरू करने का मकसद क्या है?

आधिकारियों के मुताबिक, इस कार्ड को लाने का सरकार का मकसद दिल्ली के परिवारों की जानकारी को एक जगह जुटाना है. साथ ही इससे यह भी पता किया जाएगा कि क्या सरकारी योजनाओं का फायदा सही परिवार तक पहुंच रहा है या नहीं. सरकार इस कार्ड को लागू करने के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, ये कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम पर जारी किया जा सकता है. 

क्या Family Card राशन कार्ड की जगह लेगा?

मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्ड को राशन कार्ड का रिप्लेसमेंट कहना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड खाद्य वितरण से जुड़ा अलग दस्तावेज है, लेकिन वहीं इस कार्ड को शुरू करने का सरकार का मकसद परिवार के सभी लोगों की जानकारी को एक साथ करना है और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना है. 

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Family Card से आम लोगों को फायदा क्या होगा?

  • सबसे पहली बात कि एक कार्ड से कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो सकती है.
  • साथ ही आपको बार-बार अलग-अलग दस्तावेज जमा करने नहीं पड़ेंगे.
  • परिवार से जुड़ी सभी जानकारी पहले ही से एक जगह होने पर कई सेवाएं घर बैठे भी मिल सकती है.
  • इसके अलावा ऐसे लोगों की पहचान करना आसान होगा कि जो गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.
  • साथ ही इसकी मदद से सरकारी योजनाओं का लाभ सही परिवार तक पहुंच पाएगा.
  • इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज होगी.
  • इसमें जन्म और मृत्यु की भी जानकारी शामिल होगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Aug 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Utility News Family Card Delhi Family Card
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