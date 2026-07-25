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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपीएम शहरी आवास योजना के तहत कैसे मिलेगा लाभ? किस वर्ग की आय कितने लाख तक होनी चाहिए?

पीएम शहरी आवास योजना के तहत कैसे मिलेगा लाभ? किस वर्ग की आय कितने लाख तक होनी चाहिए?

PMAY Urban 2.0: PMAY-U 2.0 के तहत EWS, LIG और MIG वर्ग के पात्र परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी समेत कई सुविधाएं मिलती हैं. आइए जानते हैं, पात्रता और आय सीमा के नियम.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Jul 2026 01:34 PM (IST)
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Pradhan Mantri Awas Yojana: अगर आप शहर में अपना पक्का घर बनाने या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो शहरी आवास योजना (PMAY-U 2.0) आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए सिर्फ ब्याज सब्सिडी ही नहीं, बल्कि उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं.

हालांकि, इस योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार ने आय वर्ग की सीमा और पात्रता से जुड़े कुछ जरूरी नियम तय किए हैं. आइए जानते हैं कि इस योजना का फायदा किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए क्या है नियम. 

किस आय वर्ग को मिलेगा योजना का लाभ?

  • EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): सालाना पारिवारिक आय 3 लाख तक.
  • LIG (निम्न आय वर्ग): सालाना पारिवारिक आय 3 लाख से 6 लाख तक.
  • MIG (मध्यम आय वर्ग): सालाना पारिवारिक आय 6 लाख से 9 लाख तक.

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योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

  • आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
  • आपने या आपके  ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.
  • योजना के तहत निर्धारित नियमों के मुताबिक आपको आवेदन करना होगा.

योजना में क्या मिलेगा फायदा?

  • होम लोन के पहले 8 लाख तक के हिस्से पर 4% ब्याज सब्सिडी का फायदा.
  • यह ब्याज सब्सिडी अधिकतम 12 सालों तक उपलब्ध हो सकती है.
  • कुल ब्याज सब्सिडी का फायदा आपको 1.80 लाख तक मिल सकता है.
  • योजना के तहत अधिकतम 25 लाख तक के होम लोन और 35 लाख तक कीमत वाले घर पर लाभ भी दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

  • इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की आधिकारिक वेबसाइट पर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदन करते समय आपको अपनी पहचान, आय, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Pradhan Mantri Awas Yojana Utility News PMAY Urban 2.0 PMAY-U 2.0
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