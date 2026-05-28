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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपति-पत्नी के लिए LIC का शानदार प्लान: एक ही पॉलिसी में मिलेगा सुरक्षा और बचत का डबल फायदा!

पति-पत्नी के लिए LIC का शानदार प्लान: एक ही पॉलिसी में मिलेगा सुरक्षा और बचत का डबल फायदा!

LIC Joint Life Insurance: शादी सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का भी तरीका है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने ‘न्यू जीवन साथी’ प्लान पेश किए हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 28 May 2026 03:03 PM (IST)
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  • पॉलिसी अवधि में मृत्यु पर प्रीमियम माफी, लाभ सुरक्षित रहेंगे।

LIC Joint life Insurance: शादी का मतलब सिर्फ साथ निभाना ही नहीं, बल्कि भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी होता है. आज के दौर में बढ़ते खर्चों और अनिश्चितताओं के बीच हर कपल ऐसी योजना चाहता है, जिसमें सेविंग और सुरक्षा दोनों का फायदा मिले. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने ‘न्यू जीवन साथी’ प्लान पेश किए हैं. इन योजनाओं में पति और पत्नी दोनों को एक ही पॉलिसी के तहत कवर मिलता है, जिससे अलग-अलग इंश्योरेंस प्लान लेने की परेशानी खत्म हो जाती है. खास बात यह है कि इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता.

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LIC का न्यू जीवन साथी प्लान

एलआईसी के ये प्लान उन लोगों के लिए खास माने जा रहे हैं, जो बिना जोखिम के भविष्य के लिए फंड तैयार करना चाहते हैं. चूंकि यह ‘नॉन-लिंक्ड’ प्लान हैं, इसलिए इनका पैसा शेयर बाजार में निवेश नहीं होता. इससे निवेशकों को स्थिर और सुरक्षित रिटर्न का फायदा मिलता है. इसके अलावा पॉलिसी में गारंटीड एडिशन का लाभ भी दिया जाता है, जिससे मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है. यही वजह है कि यह प्लान लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से काफी उपयोगी माने जा रहे हैं.

सिंगल VS लिमिटेड प्रीमियम में अंतर

एलआईसी ने इस योजना में आपको दो तरह के प्रीमियम विकल्प दिए हैं, ताकि लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकें. अगर आप एक ही बार में भुगतान करके लंबे समय की चिंता खत्म करना चाहते हैं, तो सिंगल प्रीमियम विकल्प बेहतर माना जाता है. वहीं, जो लोग किस्तों में प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, उनके लिए लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन मौजूद है, जिसमें तय समय तक ही भुगतान करना होता है.

इस योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान किसी एक जीवनसाथी की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे व्यक्ति पर आगे का प्रीमियम भरने का बोझ नहीं पड़ता. ऐसे में पॉलिसी जारी रहती है और मिलने वाले लाभ भी सुरक्षित बने रहते हैं.

एलआईसी का यह नया प्लान उन कपल्स के लिए अच्छा विकल्प माना जा रहा है, जो सुरक्षा और सेविंग्स दोनों का फायदा एक साथ चाहते हैं. अगर आप भी भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस स्कीम के बारे में जानकारी लेना फायदेमंद हो सकता है.

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Published at : 28 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Utility News LIC Joint Life Insurance
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