भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है. लेकिन अक्सर आम लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या उनकी आवाज देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकती है. क्या एक सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत, समस्या या सुझाव पहुंचा सकता है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरकार या प्रधानमंत्री से संपर्क करना सिर्फ बड़े नेताओं, अफसरों या खास लोगों के लिए ही संभव है. आम आदमी की बातें तो फाइलों में दबकर रह जाती हैं. लेकिन आज के डिजिटल दौर में यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है.

अब सरकार ने ऐसे कई रास्ते खोल दिए हैं, जिनके जरिए कोई भी नागरिक सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक अपनी बात पहुंचा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार यह कह चुके हैं कि जनता से संवाद उनके लिए बहुत जरूरी है. इसी वजह से सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए आम लोगों को प्रधानमंत्री से जोड़ने की व्यवस्था की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या आम इंसान भी पीएम के पास अपनी समस्या लेकर जा सकता है और प्रधानमंत्री से कैसे मुलाकात होती है.

क्या आम इंसान भी पीएम के पास अपनी समस्या लेकर जा सकता है?

भारत में आम नागरिक भी प्रधानमंत्री से अपनी शिकायत, सुझाव या विचार साझा कर सकता है, और इसके लिए कई तरीके मौजूद हैं. सबसे आसान तरीका ऑनलाइन पोर्टल है. सरकार ने pmindia.gov.in नाम का आधिकारिक पोर्टल बनाया है, जहां जाकर आप Interact With PM ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके लिए आपको पहले अकाउंट बनाना होगा और लॉगिन करके अपनी समस्या, सुझाव या विचार दर्ज करने होंगे. इस पोर्टल पर आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं और बाद में Appeal Dashboard के जरिए अपनी शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा आप पीएम को पत्र के माध्यम से भी सीधे लिख सकते हैं. इसके साथ ही आप पीएम से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. +91-11-23012312, या फैक्स के जरिए +91-11-23019545, 23016857.आप ईमेल के जरिए (narendramodi1234@gmail.com) या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी पीएम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं.

प्रधानमंत्री से कैसे मुलाकात होती है?

प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसी भी आम नागरिक को अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है. इसके लिए पहले अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. अगर आपकी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं होता, तब आप सीधे पीएम ऑफिस (PMO) से अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं. इस तरह आम नागरिक भी अपने मुद्दे या सुझाव को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है.

