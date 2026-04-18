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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? अब खुद करें कैलकुलेट, जानें EPS का ये जादुई फॉर्मूला

रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? अब खुद करें कैलकुलेट, जानें EPS का ये जादुई फॉर्मूला

Pension Calculator: नौकरीपेशा हर व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है. रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये आप अगर नहीं जानते तो आइये हम बताते हैं इसकी गणित.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के मन में ये सवाल जरूर होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगा? रिटायरमेंट के बाद उसके खर्च कैसे चल पाएंगे? हालांकि इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि  रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन तो जरूर मिलेगी. अगर आप भी साल 2026 में रिटायर होने वाले हैं, तो आपको हर महीने कितनी पेशन मिलेगी, ये जान लेंगे तो आगे की प्लानिंग काफी आसान हो जाएगी.

अगर आप EPFO से जुड़े हैं, तो आपको EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है. अच्छी बात ये है कि आप खुद ही आसान फॉर्मूले से अपनी पेंशन का हिसाब लगा सकते हैं. तो आइये आपको भी बताते हैं ये आसान फॉर्मूला, जिससे आप अपनी पेंशन के बारे में पता लगा सकते हैं.

रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी पेंशन आमतौर पर आखिरी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है. मौजूदा नियमों के अनुसार, पेंशन लगभग आखिरी बेसिक सैलरी का 50% होती है. वो भी तब जब आपने पूरी सेवा की हो. जब आपके वेतन से PF की कटौती की जाती है, तो राशि को दो भागों में बांटा जाता है:

  • ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि): आपके वेतन के योगदान का वो हिस्सा जो रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम के रूप में मिलता है.
  • ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना): इस दूसरे भाग में आपके योगदान का एक बड़ा हिस्सा इस योजना में जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मासिक पेंशन के रूप में मिलता है.
  • इसका भी एक नियम है कि आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आपने 10 साल तक नौकरी की है.

ऐसे करें पेंशन को कैल्क्युलेट
पेंशन को कैल्क्युलेट करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. आप इसे आसान सूत्र के जरिए भी समझ सकते हैं.

सरकारी नियमों के अनुसार, पेंशन गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 निर्धारित की गई है. इसका मतलब है कि आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, गणना सूत्र में केवल ₹15,000 की राशि को ही ध्यान में रखा जाएगा.

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Published at : 18 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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