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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे

रेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे

दिवाली पर रेलवे काउंटर का टाइम बदल दिया गया है. अब 8 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन काउंटर पर दोपहर दो बजे तक ही बुकिंग होगी. इतना ही नहीं 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सुविधा सिर्फ 6 घंटे ही उपलब्ध रहेगी.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 05 Nov 2026 08:25 PM (IST)
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दिवाली के त्योहार को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल के कई रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों के समय में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आप 8 नवंबर को रेलवे स्टेशन जाकर टिकट बुक कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

उत्तर रेलवे के मुताबिक, दिल्ली मंडल के तय किए गए रिजर्वेशन काउंटर 8 नवंबर को सिर्फ सुबह की शिफ्ट में ही खुलेंगे. यानी इन काउंटरों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही टिकट बुक करा सकेंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक ये काउंटर बंद रहेंगे.

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जिन स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू होगी, उनमें...

  • आनंद विहार टर्मिनल (PRS)
  • साहिबाबाद
  • गुरुग्राम
  • पालम
  • दिल्ली कैंट
  • दिल्ली सराय रोहिल्ला
  • फरीदाबाद
  • बल्लभगढ़
  • पलवल
  • तपरी
  • नरेला
  • सोनीपत
  • पानीपत
  • करनाल
  • कुरुक्षेत्र
  • जींद
  • रोहतक
  • मोदीनगर
  • मेरठ कैंट
  • मेरठ सिटी
  • मुजफ्फरनगर
  • ग्रेटर नोएडा
  • शकूरबस्ती
  • बहादुरगढ़
  • नांगलोई
  • शामली
  • देवबंद
  • और पटौदी रोड शामिल हैं.

इन सभी जगहों पर रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे. हालांकि, यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने साफ किया है कि 24 घंटे चलने वाले करेंट रिजर्वेशन काउंटरों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये काउंटर पहले की तरह ही चलते रहेंगे.

इनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज और अजमेरी गेट की तरफ के काउंटर, दिल्ली मेन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट और मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन शामिल हैं.

कुछ जगहों पर एडवांस रिजर्वेशन काउंटर पूरे दिन बंद

वहीं, कुछ जगहों पर एडवांस रिजर्वेशन काउंटर 8 नवंबर को पूरे दिन बंद रहेंगे. दरअसल, इन जगहों पर सामान्य तौर पर रविवार को भी काउंटर बंद रहते हैं. इनमें बड़ौत, नॉली, नया गाजियाबाद, मानसा, नरवाना, टोहाना, मुरादनगर, मौर, खतौली, गोहाना, समालखा, गन्नौर, कैथल, शाहाबाद मारकंडा, झज्जर, दारुल उलूम, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ शामिल हैं.

उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि 8 नवंबर को टिकट बुक कराने के लिए घर से निकलने से पहले अपने नजदीकी रिजर्वेशन काउंटर के समय की जानकारी जरूर कर लें. इससे त्योहार के दौरान स्टेशन पहुंचने पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

यह भी पढ़ें- नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला

Published at : 05 Nov 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Train News INDIAN RAILWAYS Diwali 2026
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