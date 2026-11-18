सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियम का पालन करना खुद के साथ-साथ ही दूसरों की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है. ऐसे में कई लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे बिना हेलमेट या रॉन्ग साइड वाहन चलाते हैं. इस बीच मुंबई में रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है.

अहम बात ये है कि मुंबई के सभी 41 ट्रैफिक डिवीजनों को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं. हैरानी की बात ये है कि इस साल 2026 में 11 महीने के अंदर में ही रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के 38 हजार से ज्यादा चालान काटे गए हैं.

ट्रैफिक नियमों का पालन करना है जरूरी

जानकारी के मुताबिक, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन जैसे बाइक , स्कूटी के मामले ज्यादा सामने आए हैं. रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से वाहन चालक के साथ ही सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

ऐसे में कोई खतरनाक हादसा भी हो सकता है, इसलिए सड़क पर जब भी वाहन चलाएं तो ट्रैफिक नियमों का पालन केवल अपनी सुरक्षा का सोचकर न करें, बल्कि दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान दें कि आपकी एक गलती की वजह से कोई हादसा हो सकता है.

चालान के साथ अब FIR भी दर्ज

बड़ी बात ये है कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों का चालान तो काटे ही गए हैं, बल्कि इसके साथ ही गंभीर मामलों में अगस्त से नवंबर 2026 के बीच 1500 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज की गई है.

कई वाहन चालकों के लाइसेंस हुए रद्द

ट्रैफिक विभाग के संयुक्त आयुक्त के मुताबिक, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए RTO को भेजे गए हैं. जानकारी के मुताबिक, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले लगभग 300 से ज्यादा लोगों के लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजे गए हैं. ये आंकड़ा अगस्त के मध्य से नवंबर के मध्य तक का है.

वाहन चालक इन बातों का रखें ध्यान

गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें. दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाएं. वहीं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की गलती न करें. इसके अलावा रेड लाइट क्रॉस और तय स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाने से बचें.

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