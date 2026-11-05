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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला

नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला

दिवाली-छठ की भीड़ से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट के गेट अलग कर दिए गए हैं. रेलवे ने रिजर्व और जनरल यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट और वन-वे मूवमेंट तय कर दिया है.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 05 Nov 2026 08:14 PM (IST)
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त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव किया है. अब स्टेशन पर आने और बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट तय कर दिए गए हैं. इतना ही नहीं, जनरल टिकट और रिजर्वेशन वाले यात्रियों को भी अलग-अलग गेट से स्टेशन में एंट्री मिलेगी.

रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था के पीछे का मकसद ये है कि इससे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. खास तौर पर स्टेशन के बाहर बने सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही आसान होगी.

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स्टेशन पर वन-वे मूवमेंट लागू

नई व्यवस्था के तहत स्टेशन पर वन-वे मूवमेंट लागू किया गया है. यानी जिस गेट से यात्री स्टेशन के अंदर जाएंगे, उसी गेट से बाहर नहीं निकल सकेंगे. बाहर आने के लिए उन्हें निर्धारित एग्जिट गेट का ही इस्तेमाल करना होगा.

आरक्षित और जनरल यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट होगा. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गेट को दो अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया है.

नीला रंग: स्लीपर और एसी कोच में रिजर्वेशन के साथ सफर करने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 15 के लिए गेट नंबर 8 और 11 का इस्तेमाल करना होगा.

पीला रंग: जनरल यानी अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गेट नंबर 12 तय किया गया है. यानि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक जाने वाले जनरल यात्रियों को इसी गेट से एंट्री करनी होगी.

इसके अलावा रेलवे की ओर से स्टेशन पर टिकट काउंटरों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए मोबाइल टिकटिंग की व्यवस्था भी की है. इसके तहत रेलवे कर्मचारी हाथ में हैंड हेल्ड डिवाइस लेकर यात्रियों के बीच पहुंच रहे हैं और मौके पर ही जनरल टिकट जारी कर रहे हैं. इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए काउंटर पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद

स्टेशन पर बेवजह भीड़ न बढ़े, इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है. यानी फिलहाल स्टेशन के अंदर सिर्फ ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है.

यात्रियों को नए गेट और रास्तों की जानकारी देने के लिए स्टेशन परिसर में जगह-जगह बड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं. फुट ओवर ब्रिज और एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर भी दिशा बताने वाले बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी न हो.

बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान

रेलवे ने साफ किया है कि इस नई व्यवस्था के बीच बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.व्हीलचेयर की जरूरत वाले यात्रियों और विशेष सहायता चाहने वालों के लिए नजदीकी गेट पर रैंप और अलग से सुगम रास्तों की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.

उत्तर रेलवे को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालना आसान होगा. साथ ही त्योहारों के दौरान यात्रियों को स्टेशन के अंदर आने-जाने में कम परेशानी होगी और उनकी यात्रा भी ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी.

यह भी पढ़ें- ट्रेन में रात 10 से सुबह 6 बजे तक सोने का मामला हाई कोर्ट क्यों पहुंचा?

Published at : 05 Nov 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
New Delhi Railway Station INDIAN RAILWAYS
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