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भारतगैस सिलेंडर बुकिंग हुई आसान, WhatsApp से SMS तक ये 7 तरीके आएंगे काम

आपके घर में भी भारतगैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके काम की है. सिलेंडर रिफिल बुकिंग के लिए 1 या 2 नहीं, बल्कि 7 तरीके आज जान लीजिए. जानिए सभी ऑप्शन के बारे में.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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  • मिस्ड कॉल, WhatsApp, SMS या IVRS से भी बुकिंग सुविधा।

अगर आपके घर में भारतगैस सिलेंडर का कनेक्शन है और आप हर 1 से डेढ़ महीने के अंदर सिलेंडर की बुकिंग करवाते हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. पहले की तुलना में सिलेंडर की बुकिंग करने के कई सारे विकल्प आ गए हैं. अब आपको गैस एजेंसी जाकर सिलेंडर की बुकिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि घर से ही ऑनलाइन गैस की बुकिंग की जा सकती है.

ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारतगैस बुक करने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद है. उपभोक्ता अपने हिसाब से इन सभी विकल्पों में से एक से भी सिलेंडर बुक कर सकता है. अब जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं. 

1.UMANG App से भी होगी बुकिंग

आप भारतगैस की रिफिल बुक करने के लिए UMANG ऐप की मदद ले सकते हैं. इस ऐप पर जाकर आप बड़ी आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं.  

2.HelloBPCL ऐप से होगी बुकिंग

अगर आपको अपने मोबाइल से गैस बुकिंग करनी है तो आप बड़ी आसानी से HelloBPCL ऐप की मदद से भारतगैस रिफिल बुकिंग कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए सिलेंडर बुकिंग करना काफी आसान है.

3.भारतगैस की वेबसाइट भी आएगी काम

अगर आप सीधे भारतगैस की वेबसाइट से बुक करना चाहते हैं तो my.ebharatgas.com पर जाकर आसान स्टेप्स को फॉलो करके गैस बुक कर सकते हैं. 

4.एक मिस्ड कॉल से सिलेंडर होगा बुक

अगर आप ऐप और वेबसाइट से बुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मिस्ड कॉल करके भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7710955555 पर मिस्ड कॉल करें. 

5.WhatsApp से भी करें सिलेंडर बुक

इसके अलावा WhatsApp के जरिए भी सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है, इसके लिए आपको 1800 22 4344 नंबर पर Hi भेजना होता है. इसके बाद कुछ स्टेप्स को फॉलो करके सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

6.बिना इंटरनेट के करें बुक

अगर इंटरनेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आप बिना इंटरनेट के भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके लिए IVRS (Interactive Voice Response System) भारतगैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके लिए आप 7715012345 और 7718012345 पर कॉल कर सकते हैं. 

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7.SMS से भी सिलेंडर करें बुक

इन सभी के अलावा आपके पास एक और विकल्प है. आप SMS से सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं इसके लिए 7021060224 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से Book LPG लिखकर SMS भेज सकते हैं. 

ऑनलाइन कर दें पेमेंट 

भारतगैस की रिफिल बुक करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप की मदद से भुगतान कर दें और कुछ ही दिन में आपका सिलेंडर आपके रजिस्टर्ड पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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