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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: बिहार जाने वाले यात्री ध्यान दें, छठ से पहले रेलवे ने रद्द की 50 से ज्यादा ट्रेनें

Train Cancelled: बिहार जाने वाले यात्री ध्यान दें, छठ से पहले रेलवे ने रद्द की 50 से ज्यादा ट्रेनें

अगर आप ट्रेन से बिहार जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे ने राजेंद्र पुल पर हो रहे जरूरी काम के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Sep 2026 11:16 AM (IST)
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अक्टूबर-नवंबर से कई त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. अक्टूबर में दुर्गापूजा, दशहरा के बाद नवंबर में दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने की प्लानिंग करेंगे. इसमें सबसे ज्यादा बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या है. अगर आप भी बिहार जाने वाले हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. 

दरअसल, राजेंद्र पुल पर नॉन-इंटरलॉकिंग का काम शुरू होने की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. ऐसे में अब जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द किया है.

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जानें आज कौन-कौन सी ट्रेनों को किया कैंसिल (26 सितंबर 2026)

  • ट्रेन नंबर 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13416 पटना-मालदा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13127 पटना गरीब रथ
  • ट्रेन नंबर 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13044 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13228 राजेंद्र नगर टर्मिनल इंटरसिटी
  • ट्रेन नंबर 13424 अजमेर-भागलपुर हमसफर
  • ट्रेन नंबर 13430 आनंद विहार-मालदा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15235 हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13420 जनसेवा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13227 सहरसा इंटरसिटी
  • ट्रेन नंबर 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 05059 कोलकाता टर्मिनल-लालकुआं पूजा स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 18405 पुरी-पटना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13135 कोलकाता टर्मिनल-जयनगर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13165 कोलकाता टर्मिनल-सीतामढ़ी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस

स्टेशन जाने से पहले करें ये काम

अगर आप भी इन्हीं में से किसी ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो स्टेशन जाकर दूसरी ट्रेन तलाशने की जगह आपको अब अपने यात्रा के लिए दूसरा विकल्प देखना चाहिए. इससे आखिरी समय में आपको दिक्कत नहीं होगी और भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी.

कुछ ट्रेनों के रूट भी बदलें है?

हां, रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाने का भी फैसला किया है. इसलिए पहले ही इस चीज को चेक करें ले कि जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं उसके रूट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है और क्या ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन तक जाएगी भी या नहीं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News Rajendra Pul
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