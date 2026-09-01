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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोसायटी में RWA क्या बैन कर सकता है और क्या नहीं? कोर्ट ने तय किए कड़े नियम

सोसायटी में RWA क्या बैन कर सकता है और क्या नहीं? कोर्ट ने तय किए कड़े नियम

RWA सोसायटी की सुरक्षा, सफाई और मेंटेनेंस के लिए नियम बना सकती है, लेकिन फ्लैट मालिकों और किराएदारों के निजी अधिकारों पर मनमानी रोक नहीं लगा सकती. उसके अधिकार कानून के तहत सीमित होते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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आज के समय में ज्यादातर हाउसिंग सोसायटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और फ्लैट मालिकों के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं. जिनमें सबसे ज्यादा चर्चे में पार्किंग, मेंटेनेंस फीस, किरायेदार, पालतू जानवर और कॉमन एरिया के इस्तेमाल जैसे कई मामले हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि RWA के पास कितने अधिकार होते हैं और वह किन चीजों पर रोक लगा सकती है. 

कानून के मुताबिक, RWA को सोसायटी की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसे फैसले नहीं ले सकती जो किसी व्यक्ति के निजी या कानूनी अधिकारों को खत्म कर दें. ऐसे में आइए जानते हैं कि RWA किन चीजों पर रोक लगा सकती है और किन पर नहीं.

क्या RWA बैचलर्स को सोसायटी में रहने से रोक सकती है?

कई सोसायटियों में अनˈमैरिड्‌ लोगों को फ्लैट किराए पर देने को लेकर विवाद के मामले सामने आते है. लेकिन सिर्फ बैचलर्स होने की वजह से किसी व्यक्ति को सोसायटी में रहने से नहीं रोका जा सकता है. ऐसे में फ्लैट मालिक को किसी भी बैचलर्स को अपना घर किराए पर देने का पूरा अधिकार होता है. हालांकि, RWA किराएदारों के वेरिफिकेशन और सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी नियम बना सकती है. 

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क्या RWA नॉन-वेज खाने और पेट्स रखने पर लगा सकती है बैन?

खान-पान किसी भी व्यक्ति की निजी पसंद का मामला है. ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने घर में क्या खाना है, इस पर सोसायटी किसी भी तरह की बैन नहीं लगा सकती है. वहीं कई बार सोसायटियों में पालतू जानवर रखने को लेकर विवाद होते हैं. ऐसे में RWA सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर नियम बना सकती है, लेकिन पेट्स रखने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकती है. और अगर आप अपने फ्लैट के मालिक है, तो आप आपण घर किराए के तौर पर भी दे सकता है.

RWA कौन-कौन से नियम बना सकती है?

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) का मुख्य रूप से सोसायटी की सुरक्षा, साफ-सफाई और सुविधाओं को बेहतर तरीके से चलाना होता है. लेकिन कई बार RWA ऐसे नियम बना देती है, जिनमें लोगों के निजी अधिकारों पर असर पड़ने लगता है. ऐसे में RWA का अधिकार सोसायटी को सुचारू रूप से चलाने तक सीमित होता है. वह किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती.

  • पार्किंग व्यवस्था.
  • मेंटेनेंस फीस और भुगतान से जुड़े नियम.
  • कॉमन एरिया की सफाई.
  • सुरक्षा जांच और विजिटर एंट्री.
  • तेज आवाज और अनुशासन से जुड़े नियम.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
RWA Rules Housing Society Rules
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