LPG: उज्ज्वला कनेक्शन धारक की मौत के बाद क्या परिवार को गैस सब्सिडी मिलेगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सब्सिडी नए धारक की पात्रता व योजना नियमों पर निर्भर करेगी।

क्या आप भी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. कई बार लोगों के मन में योजना को लेकर कई सवाल चलते हैं, इसमें से एक सवाल ये है कि अगर उज्जवला योजना के कनेक्शनधारक की ही मृत्यु हो जाती है तो अब गैस कनेक्शन का आखिर क्या होगा, क्या सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो जानिए.

बता दें की उज्जवला योजना के कनेक्शनधारक की मृत्यु हो जाती है तो नियमों के मुताबिक, परिवार के पात्र सदस्य या कानूनी वारिस के नाम पर गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवाया जा सकता है. हां, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और गैस एजेंसी की तय प्रक्रिया का पालन करना होगा.

आगे क्या करना होगा?

अगर उज्जवला योजना के मूल लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद परिवार के सदस्य मौजूदा गैस कनेक्शन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप कनेक्शन ट्रांसफर की मंजूरी पात्रता और जरूरी दस्तावेज को जमा करने के बाद ही होगा. गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवाने के लिए अपने गैस एजेंसी से संपर्क करें.

कई लोगों को लग सकता है कि मूल लाभार्थी की मृत्यु के बाद कनेक्शन अपने आप ही परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. परिवार को सबसे पहले तो आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद ही नए सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकेगा. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज को जमा करना होगा.

इन दस्तावेज को रखें तैयार

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए गैस कनेक्शन को मृतक के नाम से किसी दूसरे परिवार के सदस्य के नाम पर करवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे...

उज्जवला योजना के मूल लाभार्थी का डेथ सर्टिफिकेट

आवेदन करने वाले का आधार कार्ड

बैंक अकाउंट डिटेल्स और बैंक पासबुक

परिवार या कानूनी वारिस होने का प्रमाण, जहां जरूर है तो

ट्रांसफर फॉर्म

ध्यान रखें, इन दस्तावेजों के अलावा भी जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि दस्तावेज की लिस्ट आप अपनी गैस एजेंसी से मांगे.

क्या करना चाहिए परिवार को?

उज्जवला कनेक्शनधारक की मौत हो जाए तो सबसे पहले परिवार को गैस एजेंसी से बात करनी चाहिए. उसके बाद गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करने के लिए पूरी प्रक्रिया के बारे में जानें. इसके बाद नियमों के मुताबिक, गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवाने के लिए तय प्रक्रिया पूरी करें. ऐसे अगर समय पर सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए तो योजना का लाभ मिलना जारी रह सकता है.

हालांकि, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कनेक्शन ट्रांसफर होने के बाद आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं ये नए कनेक्शन धारक की पात्रता, योजना से जुड़े नियम पर निर्भर करेगा. इसलिए ये मानना गलत होगा कि गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने से सब्सिडी का लाभ मिलने ही लगेगा.

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