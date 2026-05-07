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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCIBIL Score: होने वाले ससुर ने पूछा सिबिल स्कोर, हक्का-बक्का रह गया शख्स, जानें ये क्यों जरूरी है और इससे क्या होता है

CIBIL Score: होने वाले ससुर ने पूछा सिबिल स्कोर, हक्का-बक्का रह गया शख्स, जानें ये क्यों जरूरी है और इससे क्या होता है

CIBIL Score: हाल ही में बेंगलुरु से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां, शादी के मिलन के दौरान लड़की के पिता ने लड़के से उसके सिबिल स्कोर के बारे में जानकारी हासिल की.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 07 May 2026 01:13 PM (IST)
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What is CIBIL Score: आज के दौर में शादियों को लेकर लोगों के अब खुले विचार देखने को मिल रहे हैं. जहां, पहले के जमाने में शादी के समय केवल एक ही सवाल पूछा जाता था कि आपका बेटा कितना कमाता है. तो वहीं, आज के जमाने में शादियां सिर्फ दो परिवारों के मिलन तक ही सीमित नहीं रह गई है. हाल ही में बेंगलुरु से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिसका किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल,  बेंगलुरु में 38 लाख रुपये सालाना यानी (38 LPA) कमाने वाले एक टेक प्रोफेशनल ने शादी से पहले लड़की के पिता ने युवक से  न सिर्फ CIBIL स्कोर के बारे में पूछा बल्कि जॉब परफॉर्मेंस की मांग की.

शादी से पहले की CIBIL स्कोर की मांग

बेंगलुरु में 38 लाख रुपये सालाना कमाने वाले एक टेक प्रोफेशनल से लड़की के पिता ने उसके CIBIL स्कोर के बारे में जानकारी हासिल की. सुनने में यह बेहद ही अजीब लग सकता है, लेकिन यह घटना सच बताई जा रही है. इस सवाल पर टेक प्रोफेशनल ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की के पिता खुद ही 8LPA से कम ही कमाते हैं. इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय देनदारियों को समझने के लिए उन्होंने CIBIL स्कोर की मांग की थी. 

हांलाकि, उनके इस अनुभव से डरकर, युवक ने शादी के मिलन के इस तौर-तरीकों पर बेहद ही कड़ी नाराजगी जताई है. फिलहाल, लोग इस मामले को अब शादी से पहले की जा रही वित्तीय जांच की तरफ तेजी से इशारा कर रहे हैं. यह मामला एक तरह से यह भी दिखाता है कि आज भी  अरेंज मैरिज (Arrange Marriage) को लेकर हमारे देश में किस तरह से सवाल किए जाते हैं. जहां लड़का-लड़की की भावनाओं से ज्यादा फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाती है. 

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यहां जानें क्या होता है CIBIL स्कोर? 

आपमें से बेहद ही कम लोगों को CIBIL स्कोर के बारे में सटिक जानकारी होगी. दरअसल, सिबिल स्कोर तीन अंकों की एक संख्या होती है, जो 300 से 900 के बीच होती है. जहां, यह आपके क्रेडिट इतिहास जिसमें कितना कर्ज लेना, समय पर चुकाना समेत विभिन्न चीजों के बारे में दर्शाती है.  साफ-साफ शब्दों में कहा जाए तो सिबिल स्कोर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है. 

आखिर ससुर ने क्यों पूछा CIBIL स्कोर?

पुराने समय में जहां,लोग खानदान के साथ-साथ संस्कार के बारे में देखा करते थे. लेकिन, आज के जमाने में लोग संस्कार तो छोड़िए CIBIL स्कोर के बारे में पूछना ज्यादा पसंद करते हैं. तो वहीं, लड़की के पिता द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर कई प्रमुख कारण बताए गए हैं. जिसमें सबसे पहले वित्तीय अनुशासन की पहचान. अगर किसी का सिबिल स्कोर बेहद ही कम है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उसने या तो समय पर लोन नहीं चुकाया या वह किसी प्रकार के भारी कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है. हांलाकि, कोई भी पिता यह नहीं चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे युवक के साथ हो जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है. 

दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर यह संकेत देता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर नहीं. तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि ज्यादातर शादी के बाद लोग लोन लेते हैं. अगर पति का सिबिल स्कोर कम है, तो बैंक लोन देने से पूरी तरह से साफ मना कर देता है.

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CIBIL स्कोर क्यों है जरूरी और क्या है इसके लाभ?

अब यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिबिल स्कोर क्यों है इतना ज्यादा जरूरी है. जब भी आप बैंक में पर्सनल लोन, होम लोन या बिजनेस लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखता है जिसके जरिए बैंक आपके लोन को अप्रूव करता है. इसके अलावा, अच्छे स्कोर वाले लोगों को बैंक 'प्रिफर्ड कस्टमर' मानता है और उन्हें बाजार से कम ब्याज दर पर लोन देने की सुविधा भी देता है. जिससे आपके लाखों रुपये की बचत बेहद ही आसानी से हो सकती है. 

तो वहीं, हाई स्कोर होने पर बैंक आपको ज्यादा लिमिट वाले को बेहतर रिवॉर्ड्स वाले क्रेडिट कार्ड बेहद ही आसानी से दे देता है. इतना ही नहीं, अब नई कंपनियां और बैंक नौकरी देने से पहले उम्मीदवारों का क्रेडिट स्कोर चेक किया जा रहा है ताकि वे व्यक्ति की जिम्मेदारी का एक रूप से आकलन कर सकता है. 

Published at : 07 May 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Bengaluru News Utility News CIBIL Score
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