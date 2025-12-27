हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअल हिंद एयरलाइन के मालिक के पास कितना पैसा? नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

अल हिंद एयरलाइन के मालिक के पास कितना पैसा? नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

अल हिंद का हेड ऑफिस केरल के कालीकट में है. यह एयरलाइन शुरुआती दौर में क्षेत्रीय कंप्यूटर एयरलाइन के रूप में काम करेगी. कंपनी की योजना पहले घरेलू रूट पर उड़ानें शुरू करने की है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Dec 2025 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

देश में हाल ही में सामने आए इंडिगो संकट के बाद केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीन नई एयरलाइन को विमान परिचालन की मंजूरी देते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है. इनमें केरल आधारित अल हिंद एयरलाइन का नाम खास तौर पर चर्चा में हैएयरलाइन को मंजूरी मिलने के बाद उसके मालिक और उनके कारोबार को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अल हिंद एयरलाइन के मालिक के पास कितना पैसा है और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

केरल से उड़ान भरने की तैयारी में अल हिंद एयरलाइन

अल हिंद का हेड ऑफिस केरल के कालीकट में है. यह एयरलाइन शुरुआती दौर में क्षेत्रीय कंप्यूटर एयरलाइन के रूप में काम करेगी. कंपनी की योजना पहले घरेलू रूट पर उड़ानें शुरू करने की है, जिसके लिए ATR 72-600 विमान बेड़े में शामिल किए जाएंगे. इसके बाद धीरे-धीरे इंटरनेशनल उड़ानों का विस्तार किया जाएगा. एयरलाइन का ऑपरेशन बेस कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जहां कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ सहयोग किया जा रहा है. वहीं शुरुआती फोकस केरल और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर रहेगा.

कौन है अल हिंद एयरलाइन के मालिक?

अल हिंद और को प्रमोट करने वाली कंपनी अल हिंद ग्रुप है. जिसकी कमान टी. मोहम्मद हारिस के हाथों में है. वह ग्रुप के प्रमोटर और निदेशक है और ट्रैवल व टूरिज्म इंडस्ट्री में तीन दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं. मोहम्मद हारिस का जन्म केरल के कालीकट में हुआ था, उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के साथ फार्मोकोलॉजी की पढ़ाई की. मोहम्मद हारिस की खाड़ी देशों के लिए यात्रा सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है.

अल हिंद ग्रुप का कारोबार और अनुमानित नेटवर्थ

अल हिंद ग्रुप का कारोबार मुख्य रूप से एयर टिकटिंगटूर एंड ट्रेवल्स, होटल और चार्टर सर्विसेज पर आधारित है. रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रुप का एयर टिकटिंग बिजनेस ही हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपये का बताया जाता है. वहीं पूरे समूह का टर्नओवर करीब 20,000 करोड़ रुपये के आसपास आपका जाता है. इस बड़े कारोबार के चलते अल हिंद के मलिक मोहम्मद हारिस को देश के प्रभावशाली ट्रैवल बिजनेसमैन में गिना जाता है. उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ग्रुप के आकार और टर्नओवर को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में हो सकती है.

ये भी पढ़ें-इस देश में कोरोना ने फिर मचाया कोहराम, जानें किन राज्यों पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा खतरा?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 27 Dec 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
Al Hind Airline Al Hind Airline Owner Mohammed Haris Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Cold Wave: पहाड़ो से मैदान तक ठंड का कहर , IMD ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी | Weather Alert
Salman Khan Birthday: सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, ये बड़ी हस्तियां हुईं शामिल | ABP
Rajasthan के बाद अब UP में खाप का नया फरमान, बच्चों को मोबाइल दिया तो होगी सख्त कार्रवाई
Cold Wave: उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी | Weather | IMD Alert | Breaking
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
जनरल नॉलेज
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
हेल्थ
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget