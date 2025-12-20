कौन सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता होम लोन, यहां देख लें पूरी लिस्ट

अपना खुद का घर होना हर व्यक्ति और परिवार का एक सपना होता है. जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं होता या जो किरायेदार होते हैं, केवल वही लोग इस सपने का दर्द समझ सकते हैं. ऐसे लोगों को सभी बैंक होम लोन की सुविधा देते हैं ताकि वे अपने खुद के घर के सपने को पूरा कर सकें, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात होती है होम लोन की ब्याज दर, जो आपके खर्चों में सबसे बड़ी और अहम हिस्सेदारी रखती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां बताया जा रहा है कि किस बैंक के होम लोन की ब्याज दर सबसे कम है.

सबसे कम ब्याज दर वाले होम लोन

अगर आज के समय में आप अपना खुद का घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे कम ब्याज दर वाला होम लोन कई बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें Union Bank of India, Central Bank of India, Bank of Maharashtra और Bank of India जैसे देश के बड़े बैंक शामिल हैं. इन बैंकों के होम लोन की ब्याज दर 7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष से शुरू होती है, जो देश के कई अन्य बड़े बैंकों की तुलना में कम मानी जाती है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप होम लोन लगभग 30 सालों के लिए ले सकते हैं और इसकी प्रोसेसिंग फीस 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं होती. इस बैंक से नौकरीपेशा लोगों को घर की कीमत का 90 प्रतिशत तक लोन मिल सकता है, जबकि बिजनेस करने वाले लोगों को घर की कीमत का 80 प्रतिशत तक लोन दिया जाता है. यहां होम लोन 7.35 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिलता है, जिसका इस्तेमाल पुराने घर या फ्लैट खरीदने, घर बनवाने, मरम्मत कराने और इंटीरियर अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है.

बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेते हैं, तो वहां भी 30 सालों की अवधि के लिए लोन मिलता है और करीब 5 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 30 साल तक की अवधि के लिए होम लोन देता है और यह बैंक आपकी प्रॉपर्टी की कीमत का करीब 90 प्रतिशत तक लोन प्रदान करता है. इन दोनों बैंकों में होम लोन की सालाना ब्याज दर 7.35 प्रतिशत है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का होम लोन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी होम लोन की अवधि 30 साल तक की होती है. इस बैंक में होम लोन की ब्याज दर 7.10 प्रतिशत सालाना से शुरू होती है, जो खास तौर पर अच्छे CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों को मिलती है. इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि कई मामलों में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती. महिला ग्राहकों और रक्षा कर्मियों को ब्याज दर में 0.05 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है, जिससे लोन और सस्ता हो जाता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन 7.35 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध है और इसे 30 सालों तक के लिए लिया जा सकता है. इस लोन का इस्तेमाल घर खरीदने, घर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किया जा सकता है. यह बैंक प्रॉपर्टी की कीमत का करीब 90 प्रतिशत तक लोन देता है और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी सपोर्ट करता है, जिसका मकसद लोगों को सस्ता और अपना घर दिलाने में मदद करना है.

