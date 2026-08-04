दिल्ली से जुड़े इस एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ी तो खैर नहीं, कटेगा भारी ई-चालान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर गलत लेन बदलना खतरनाक साबित हो सकता है।

NHAI ने हरियाणा सेक्शन में 'रॉन्ग लेन ड्राइविंग ई-चालान सिस्टम' लागू किया है।

गलत लेन में गाड़ी चलाने पर स्वचालित रूप से डिजिटल चालान जारी होगा।

वाहन चालक निर्धारित लेन में रहें और यातायात नियमों का पालन करें।

Delhi-Vadodara Expressway E-Challan System: अक्सर देखा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर कई वाहन चालक जल्दी निकलने के चक्कर में या फिर दूसरे वाहनों को ओवरटेक करने के लिए भी लेन बदल देते हैं. ऐसा करना न केवल उनके लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि एक्सप्रेसवे पर चल रही दूसरे वाहनों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में अगर आपका भी एक्सप्रेसवे पर आना-जाना लगा रहता है तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से पर लेन बदलने या फिर गलत लेन में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

अब गलत लेन में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं

दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से पर रॉन्ग लेन ड्राइविंग ई-चालान सिस्टम लागू कर दिया है. अब अगर कोई वाहन चालक नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ डिजिटल माध्यम से कार्रवाई की जाएगी. यानी अगर कोई वाहन चालक गलत लेन में गाड़ी चलाता मिलता है तो सिस्टम अपने आप ही उसका ई-चालान जारी कर देगा.

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कब से लागू होगा ये सिस्टम?

यह नया सिस्टम 1 अगस्त 2026 से लागू हो चुका है. अब से हरियाणा सेक्शन पर सफर करने वाले वाहन चालकों को नियमों का खास ध्यान देना होगा. अगर कोई चालक नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तकनीक की मदद से ई-चालान जारी किया जाएगा. इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो नियमों का खास ध्यान रखें.

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कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन में सफर करते हैं तो पहले ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें जैसे...