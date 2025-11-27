हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAhmedabad Railway Station: 16 मंजिल का बनेगा देश का यह रेलवे स्टेशन, एक ही जगह से मिलेंगे बस-ट्रेन और मेट्रो

Ahmedabad Railway Station: 16 मंजिल का बनेगा देश का यह रेलवे स्टेशन, एक ही जगह से मिलेंगे बस-ट्रेन और मेट्रो

स्टेशन के डिजाइन में शहर की पुरातन विरासत को भी जोड़ा गया है. बाहरी संरचना और आंतरिक वास्तुकला में हेरिटेज का खूबसूरत मेल होगा, ताकि आधुनिकता के साथ अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 27 Nov 2025 02:17 PM (IST)
देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जो 16 मंजिल का होगा. यहां से सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बल्कि बस और मेट्रो भी मिलेंगी. इसके अलावा स्टेशन के अंदर ही मॉल, ऑफिस, होटल और गार्डन भी होंगे. आइए जानते हैं कि देश के किस रेलवे स्टेशन को इस कदर डिवेलप किया जा रहा है, जो लंदन और पेरिस के स्टेशनों को भी पीछे छोड़ देगा?

गुजरात में बन रहा मॉडर्न स्टेशन 

गुजरात का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है. इसे देश के सबसे ऊंचे और सबसे आधुनिक 16 मंजिला मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह परियोजना न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश के लिए अत्याधुनिक परिवहन ढांचे का नया मानक साबित होने वाली है. रेलवे के अनुसार, इस भव्य परियोजना का काम तेजी से चल रहा है और इसे जुलाई 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है.

इस स्टेशन में क्या होगा खास?

नया स्टेशन अपनी ऊंचाई, डिजाइन और सुविधाओं के कारण पूरी तरह अलग और आधुनिक स्वरूप में दिखाई देगा. यह केवल रेलवे स्टेशन नहीं होगा, बल्कि यात्रियों, पर्यटकों और शहरवासियों के लिए एक बहुउद्देश्यीय स्ट्रक्चर होगा. इस 16-फ्लोर हब में विशाल पार्किंग स्पेस, ऑफिस कैंपस, कमर्शियल एरिया और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी.

एक ही पॉइंट से मिलेंगी बस-ट्रेन-मेट्रो और बुलेट ट्रेन

खास बात यह है कि स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि सभी तरह के परिवहन साधनों (रेलवे, मेट्रो, बस सेवा और बुलेट ट्रेन) को एक ही स्थान पर जोड़ दिया जाए. यात्रियों को एक ही पॉइंट से सभी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे यात्रा बेहद सुविधाजनक बन जाएगी. स्टेशन के डिजाइन में शहर की पुरातन विरासत को भी जोड़ा गया है. बाहरी संरचना और आंतरिक वास्तुकला में हेरिटेज का खूबसूरत मेल होगा, ताकि आधुनिकता के साथ अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे.

स्टेशन से कनेक्ट होगा पूरा शहर

वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम वेद प्रकाश ने परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि यह 16 मंजिल का स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के विजन का हिस्सा है. हमारा प्रयास है कि पूरा स्टेशन शहर के हर हिस्से से बेहतरीन तरीके से जुड़ा रहे, ताकि किसी भी यात्री को यहां पहुंचने में परेशानी न हो. उन्होंने यह भी बताया कि स्टेशन पुनर्विकास को इस रूप में तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए यात्री दबाव को आसानी से संभाला जा सके. शहर के विभिन्न परिवहन नेटवर्क के साथ सीधी और सुगम कनेक्टिविटी इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण है.

ऐसा है रेलवे का प्लान

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन के आसपास का क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा. बेहतर सड़कें बस कनेक्शन, मेट्रो लिंक और भविष्य की बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ यह पूरा क्षेत्र अहमदाबाद का नया ट्रांसपोर्ट हब बनकर उभरेगा. यह परियोजना शहर के आर्थिक विकास व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देने वाली है. स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. कई वर्षों बाद अहमदाबाद को ऐसा आधुनिक स्टेशन मिलने जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगा.

Published at : 27 Nov 2025 02:17 PM (IST)
