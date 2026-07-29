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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5, 10 या 25 साल, सोलर पैनल की उम्र कितनी, कौन देगा ज्यादा फायदा?

5, 10 या 25 साल, सोलर पैनल की उम्र कितनी, कौन देगा ज्यादा फायदा?

Solar Panel: अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि कौन-सा सोलर पैनल लंबे समय तक फायदेमंद साबित होगा और यह कितने साल तक काम करते हैं? तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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  • बढ़ते बिजली बिल कम करने के लिए लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं।
  • मोनोक्रिस्टलाइन पैनल अधिक कुशल, पॉलीक्रिस्टलाइन सस्ते और कम प्रभावी होते हैं।
  • अच्छी गुणवत्ता वाले सोलर पैनल 25 से 40 साल तक काम करते हैं।

Solar Panel: जुलाई-अगस्त में उमस भरी गर्मी पड़ती है. ऐसे में कूलर भी एक समय के बाद उतने मददगार साबित नहीं होते और लोग एसी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं. इसकी वजह से बिजली बिल भी बढ़ जाता है. ऐसे में बिल का खर्च कम करने के लिए कई लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं.

हालांकि, इसे लगवाने से पहले अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि कौन-सा सोलर पैनल लंबे समय तक फायदेमंद साबित होगा और यह कितने साल तक काम करते हैं? अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी के बारे में जान लीजिए.

कौन-सा सोलर पैनल लेना फायदेमंद साबित होगा?

1.मोनोक्रिस्टलाइन पैनल

अगर आप किसी ऐसे सोलर पैनल की तलाश में हैं, जो लंबे समय के लिए फायदेमंद साबित हो तो ऐसे में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. ये पैनल शुद्ध सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, यही वजह है कि इनकी कार्यक्षमता भी ज्यादा होती है और ये लंबे समय तक चल जाते हैं. 

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2.पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल

अगर इस पैनल की बात करें तो इसकी कीमत मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की तुलना में कम होती है. अगर आप सस्ते में कोई बेहतर विकल्प की तलाश में हैं तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं. इसकी उम्र भी 25 साल तक हो सकती है. लेकिन इनकी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की तुलना में कार्यक्षमता कम होती है. 

ध्यान दें, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के अलावा भी मार्केट में कई तरह के सोलर पैनल मिलते हैं, जिसको आप अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं.

सोलर पैनल कितने साल तक चलता है?

  • अगर आप अच्छे क्वालिटी का सोलर पैनल खरीदते हैं तो वह लंबे समय तक काम कर सकता है.
  • यानी सोलर पैनल की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वह कितने साल तक चल सकता है.
  • अगर सोलर पैन की उम्र की बात करें तो यह 25-30 साल तक काम करते हैं.
  • वहीं अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल 30 से 40 साल तक भी चल सकता है.
  • इसके बाद यह बिजली तो बनाते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले कम हो जाती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News Solar Panel Quality
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