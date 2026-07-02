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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAC Blast Alert: ब्लास्ट होने से पहले एसी देता है ये संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

AC Blast Alert: ब्लास्ट होने से पहले एसी देता है ये संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

AC Blast: एसी में खराबी आने पर पहले कई चेतावनी संकेत मिलते हैं. ऐसे में समय रहते जांच और सही मेंटेनेंस कराने से आग लगने या ब्लास्ट जैसे बड़े हादसों से बचा जा सकता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 02 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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Air Conditioner Safety: आज के समय में एसी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. गर्मी के मौसम में लोग घर, ऑफिस या दुकान हर जगह एयर कंडीशनर (एसी) का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले. लेकिन अगर एसी का इस्तेमाल या मेंटन ठीक से न किया जाए, तो कई बार यह लोगों के लिए खतरा बन जाती है. 

हालांकि, एसी में विस्फोट अचानक नहीं होता, बल्कि खराबी आने से पहले एसी आपको कई तरह की संकेत देती है. ऐसे अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लेते है या जांच करवाते हैं, तो आग या ब्लास्ट जैसे बड़े खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है. 

कैसे पहचाने एसी के खतरे को?

अगर एसी चलाते वक्त आपको कमरे में प्लास्टिक, तार या रबर के जलने की बदबू आए या धुआं दिखाई दे, तो तुरंत एसी का मेन स्विच बंद कर दें. यह तभी होता है जब वायरिंग ज्यादा गर्म हो जाती है, ऐसे में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, अगर आपके एसी में तेज खड़खड़ाहट या किसी चीज से टकराने की तेज आवाज आने लगे, तो कंप्रेसर या फैन मोटर में खराबी का संकेत हो सकता है. 

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अगर आपका एसी पहले की तरह कमरे को ठंडक नहीं दे रहा है और कंप्रेसर बार-बार ऑन-ऑफ (ट्रिप) हो रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें. यह आमतौर पर गैस लीकेज, कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव या किसी तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसे में एसी के ब्लास्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं. 

ऐसे करें बचाव 

  • मेन स्विच या एमसीबी से बिजली सप्लाई को तुरंत बंद करें.
  • एसी की नियमित सर्विसिंग कराएं.
  • खुद AC खोलकर ठीक करने की कोशिश न करें.
  • अगर बिजली के वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होती है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें.
  • किसी प्रोफेशनल इंजीनियर को बुलाकर जांच कराएं.

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Published at : 02 Jul 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Utility News AC Maintenance AC Blast Air Conditioner Safety
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