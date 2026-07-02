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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी24 घंटे बिजली बनाएगा 'वर्टिकल विंड टरबाइन', सोलर पैनल को भूल जाएंगे आप! एक फोन के खर्च में छत पर लगेगा

24 घंटे बिजली बनाएगा 'वर्टिकल विंड टरबाइन', सोलर पैनल को भूल जाएंगे आप! एक फोन के खर्च में छत पर लगेगा

Vertical Wind Turbine: बढ़ती गर्मी के साथ बिजली बिल भी बढ़ने लगता है. अगर आप भी बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो वर्टिकल विडं टरबाइन को घर की छत पर लगवाने से आपका बिजली बिल काफी हद तक कम हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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  • कीमत क्षमता अनुसार 45 हजार से 7 लाख तक, बाधा न हो।

Vertical Wind Turbine: जुलाई के शुरुआत के साथ ही गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. बढ़ते तापमान के चलते अब कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया है, जिससे लोग AC का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. ऐसे में बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ जाता है. इसी खर्चें को कम करने के लिए कई लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अब सोलर पैनल को टक्कर देने वाला वर्टिकल विंड टरबाइन भी मार्केट में मौजूद है? इसे लगवाने के बाद आपका बिजली बिल का खर्चा काफी हद तक कम हो सकता है. 

वर्टिकल विंड टरबाइन क्या है?

सोलर पैनल जैसे बिजली बनाने के लिए धूप पर निर्भर रहता है, लेकिन वर्टिकल विंड टरबाइन को बिजली बनाने के लिए धूप की जरूरत नहीं होती है. यह हवा की मदद से चलता है. इसकी सबसे खासबात तो यह है कि जैसे सोलर पैनल रात के समय बिजली नहीं बनाता है, लेकिन वर्टिकल विंड टरबाइन अगर हवा चल रही है तो दिन हो या रात बिजली बनती रहेगी. 

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सोलर पैनल से ज्यादा बेहतर है वर्टिकल विंड टरबाइन?

ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि सोलर पैनल और वर्टिकल विंड टरबाइन के अपने-अपने फायदे हैं. अगर आप इसे सोलर पैनल के साथ लगाए तो इसका ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि दिन में सोलर पैनल बिजली बनाता है और रात में विंड टरबाइन बिजली बनाने में मदद करेगा तो इससे बैटरी लगातार चार्ज रहेगी और बिजली बिल भी जीरो हो सकता है.

वर्टिकल विंड टरबाइन के फायदे क्या है?

  • अगर धूप नहीं है तो हवा के सहारे भी 24 घंटे तक बिजली बनाता है.
  • इसके लिए घर की छत पर बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती, कम जगह पर भी ये आराम से लग सकता है.
  • खास बात तो यह है कि हवा चाहे किसी भी दिशा में चले, टरबाइन आसानी से घूमना शुरू कर देता है.

जानें वर्टिकल विंड टरबाइन की कीमत?

  • वर्टिकल विंड टरबाइन की कीमत क्षमता और प्रकार के आधार पर होती है.
  • अगर 300W-500W विंड टरबाइन करीब 45 हजार से 80 हजार.
  • वहीं 1 KW  विंड टरबाइन लगभग 1.20 लाख से 1.80 लाख.
  • 2 KW विंड टरबाइन करीब 2.50 लाख से 3.50 लाख तक.
  • 3KW-5KW विंड टरबाइन लगभग 3 लाख से 7 लाख तक .
  • ध्यान दें, इन सभी कीमतों पर 18 प्रतिशत GST अलग से देना होगा.

खरीदने से पहले ध्यान दें जरूरी बात

इसे लेने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर के आसपास ऐसी कोई ऊंची इमारत या ऐसी कोई रुकावट न हो, जो हवा को टरबाइन तक पहुंचने से रोके, क्योंकि अगर हवा सही से नहीं मिलेगी तो बिजली बनने में दिक्कत आएगी. इसलिए इस बात का ध्यान जरूर दें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News Vertical Wind Turbine
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