आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता

भारत में अब हर डॉक्यूमेंट को एक आईडी से लिंक करना बेहद जरूरी है और ये आईडी है आधार आईडी. अब बैंक खाते से लेकर डिजिलॉकर तक हर जगह आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है. लेकिन कई बार इस आधार कार्ड में डिटेल गलत भी हो जाती है. इसके अलावा आदार को बैंक और बाकी चीजों से लिंक करने के लिए बायोमैट्रिक कराने की जरूरत होती है.

ऐसे में UDAI आपको इन डिटेल्स को ठीक करने और अपडेट कराने का मौका भी देता है. इसमें आपको आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर पर जाना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शहर का आधार सेंटर कहां हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने शहर के आधार सेंटर के बारे में कैसे चुटकियों में पता कर सकते हैं?

पिन कोड के मदद से लगाए पता

अगर आप अपने एरिया के सबसे नजदीकी आधार सेंटर का पता करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के पिनकोड की मदद से चुटकियों में ये पता कर सकते हैं. आपको इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं-

1. सबसे पहले आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है.

2. फिर आपको 'Get Aadhaar' के सेक्शन में जाकर 'Locate an Enrolment Center' के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं.

3. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जहां आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे.

4. इन ऑप्शन में आपको स्टेट ,पोस्टल पिन कोड और सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा.

5. यहां आपको पोस्टल पिन कोड पर क्लिक करना है.

6. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपने क्षेत्र का 6 नंबर का पिन कोड डाल देना है.

7. फिर कैप्चा कोड भर देना है और 'Locate a Centre' पर क्लिक करना है.

8. क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के सामने आपके एरिया में मौजूद तमाम आधार सेंटर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी.

घर बैठे करें अपडेट

इसके अलावा अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं और आपको इसके लिए आधार सेंटर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है. आप ऑनलाइन ही आधार कार्ड में अपना एड्रेस बदल सकते हैं. इसके लिए आपको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी. इसके बाद आप आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं.

