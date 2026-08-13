क्या है देश की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन का नाम, यात्रियों को क्या नया मिलेगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टिकट, रूट और समय में कोई बदलाव नहीं होगा।

Delhi-Lucknow Tejas Express Train: अक्सर लोग घूमने या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ऐसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे अक्सर सफर करते हैं. टिकट बुक करना हो तो भी ज्यादातर लोग उसी ट्रेन को पहले चुनते हैं. सोचिए, आप जिस ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं, उसका अचानक नाम बदल दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ यात्रियों को कंफ्यूजन हो.

ऐसे में अगर आप लखनऊ-दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. क्योंकि ये ट्रेन कुछ समय के लिए दूसरे नाम से अनाउंस की जाएगी. इस ट्रेन के नाम के आगे एक ब्रांड का नाम जोड़ा जा रहा है.

क्यों बदला जा रहा है ट्रेन का नाम?

अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर रेलवे ट्रेन के नाम के साथ ब्रांड का नाम क्यों जोड़ रहा है तो इसका जवाब है कि रेलवे ने ऐसा इसलिए किया, ताकि यात्रियों की टिकट का किराया न बढ़ाना पड़े और बिना किराया बढ़ाए ही अतिरिक्त कमाई की जा सके. इसलिए प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन के नाम पर और विज्ञापन के जरिए अपने ब्रांड का प्रचार करने का मौका दिया गया है. साथ ही ये पहली बार है जब किसी ट्रेन के नाम के साथ किसी ब्रांड का नाम जोड़ा जा रहा है. अब जानते हैं कि आखिर इस ट्रेन को किस नाम से अनाउंस किया जाएगा?

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क्या होगा ब्रांडेड ट्रेन का नाम?

रेलवे के मुताबिक, लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को दूसरे नाम से अनाउंस करने के निर्देश दिए गए हैं. अब जो यात्री इस ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं वे जरूर जानना चाहेंगे कि अब से इस ट्रेन का क्या नाम है? लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम पर अनाउंस किया जाएगा. लेकिन ये केवल एक तय अवधि के लिए किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

कब से कब तक सुनाई देगा नया नाम?

लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को एक तय अवधि तक ही स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से अनाउंस किया जाएगा.

रेलवे के मुताबिक, 19 अगस्त 2026 से लेकर 11 नंवबर 2026 तक नया नाम सुनाई देगा.

यानी इस अवधि के बीच इस ट्रेन को इसके नए ब्रांड नाम से ही अनाउंस किया जाएगा.

ट्रेन की ब्रांडिग से जुड़े विज्ञापन अधिकार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के जरिए दिए गए हैं.

क्या टिकट में भी होगा बदलाव?

इसका जवाब है नहीं, टिकट का किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है.

साथ ही ट्रेन का समय, रूट और स्टॉपेज भी पहले की तरह ही रहेंगे.

यानी यात्रियों को पहले की तरह ही चीजें मिलेंगी केवल नाम के आगे ब्रांड जोड़ा गया है.

यात्रियों को नया क्या-क्या मिलेगा?

अब यात्रियों को ट्रेन के बाहरी हिस्से पर स्प्राइट की थीम वाला रैप लगाया दिखाई देगा.

इसके अलावा ट्रेन के बाहर ही नहीं, बल्कि अंदर के हिस्से में भी ब्रांड का प्रचार दिखाई देगा.

ट्रेन के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर भी नया नाम सुनाई देगा.

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