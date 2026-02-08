8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, जानें यहां से आपको क्या-क्या मिलेंगी जानकारी?

देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद अहम और राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से जिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर चर्चाएं चल रही थी, अब वह प्रक्रिया धीरे-धीरे जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इसके साथ ही कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से सीधे सुझाव और राय लेना भी शुरू कर दिया है.

हर वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है. इससे न सिर्फ वेतन बढ़ता है, बल्कि पेंशन, भत्ते और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की शुरुआत को कर्मचारियों के लिए एक जरूरी मील का पत्थर माना जा रहा है.

8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट हुई लॉन्च

8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी एक नई और आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है, जहां आयोग से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं. 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ के लॉन्च होने का मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाना है. इस वेबसाइट पर जाकर आप वेतन आयोग से जुड़ी ताजा अपडेट, नोटिफिकेशन, पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं.

MyGov पोर्टल के जरिए मांगे जा रहे हैं सुझाव

8वें वेतन आयोग ने सुझाव लेने के लिए MyGov पोर्टल के साथ साझेदारी की है. आयोग ने यहां एक 18 सवालों वाली संरचित (Structured) प्रश्नावली जारी की है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी जा रही है. आयोग का कहना है कि इन सुझावों की मदद से वह अपनी अंतिम सिफारिशों को और बेहतर व व्यावहारिक बना सकेगा. सभी जवाब सिर्फ MyGov पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे. कागज पर भेजे गए जवाब, ईमेल या PDF को मान्य नहीं किया जाएगा. सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट से आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी और भरोसेमंद जानकारी मिल सकेगी. वेबसाइट पर 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी लेटेस्ट नोटिस, घोषणाएं और अपडेट नियमित रूप से डाले जाएंगे. इससे कर्मचारियों को अफवाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. यहां बताया गया है कि आयोग किन-किन मुद्दों पर सिफारिशें देगा, जैसे वेतन संरचना, पेंशन, भत्ते, इंक्रीमेंट सिस्टम, उच्च अधिकारियों का वेतन. वेबसाइट से सीधे MyGov पोर्टल की प्रश्नावली तक पहुंच मिलती है, जहां कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुझाव कैसे देने हैं, कौन सुझाव दे सकता है और आखिरी तारीख क्या है.

18 सवालों वाली प्रश्नावली की जानकारी

यहां बताया गया है कि आयोग ने किन नीतिगत सवालों पर कर्मचारियों की राय मांगी है, जैसे फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट का ढांचा, महंगाई और आर्थिक हालात, वेतन निर्धारण का आधार. वेबसाइट पर 6वें और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध हैं, जिससे कर्मचारी यह समझ सकते हैं कि पहले किन आधारों पर वेतन संशोधन हुआ था. यहां 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी की जानकारी दी गई है, जिससे आयोग की संरचना को समझना आसान होता है.

नोटिफिकेशन और सरकारी गजट

वेतन आयोग से संबंधित सभी सरकारी अधिसूचनाएं और गजट नोटिफिकेशन वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. आम कर्मचारियों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब जैसे बकाया कब मिलेगा, सिफारिशें कब आएंगी, लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी. इन सबका जवाब FAQ सेक्शन में मिलेगा. वेबसाइट पर यह भी साफ किया गया है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रहेगी सभी इनपुट का उपयोग केवल सिफारिश तैयार करने में किया जाएगा. आयोग की बैठकों, रिपोर्ट तैयार होने की प्रगति और सरकार को रिपोर्ट सौंपने से जुड़ी जानकारी भी समय-समय पर यहां साझा की जाएगी.

