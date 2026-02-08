हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, जानें यहां से आपको क्या-क्या मिलेंगी जानकारी?

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, जानें यहां से आपको क्या-क्या मिलेंगी जानकारी?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इसके साथ ही कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से सीधे सुझाव और राय लेना भी शुरू कर दिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद अहम और राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से जिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर चर्चाएं चल रही थी, अब वह प्रक्रिया धीरे-धीरे जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इसके साथ ही कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से सीधे सुझाव और राय लेना भी शुरू कर दिया है.

हर वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है. इससे न सिर्फ वेतन बढ़ता है, बल्कि पेंशन, भत्ते और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की शुरुआत को कर्मचारियों के लिए एक जरूरी मील का पत्थर माना जा रहा है. 

8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट हुई लॉन्च

8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी एक नई और आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है, जहां आयोग से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं. 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ के लॉन्च होने का मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाना है. इस वेबसाइट पर जाकर आप वेतन आयोग से जुड़ी ताजा अपडेट, नोटिफिकेशन, पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं. 

MyGov पोर्टल के जरिए मांगे जा रहे हैं सुझाव

8वें वेतन आयोग ने सुझाव लेने के लिए MyGov पोर्टल के साथ साझेदारी की है. आयोग ने यहां एक 18 सवालों वाली संरचित (Structured) प्रश्नावली जारी की है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी जा रही है. आयोग का कहना है कि इन सुझावों की मदद से वह अपनी अंतिम सिफारिशों को और बेहतर व व्यावहारिक बना सकेगा. सभी जवाब सिर्फ MyGov पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे. कागज पर भेजे गए जवाब, ईमेल या PDF को मान्य नहीं किया जाएगा. सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. 

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट से आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी और भरोसेमंद जानकारी मिल सकेगी. वेबसाइट पर 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी लेटेस्ट नोटिस, घोषणाएं और अपडेट नियमित रूप से डाले जाएंगे. इससे कर्मचारियों को अफवाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. यहां बताया गया है कि आयोग किन-किन मुद्दों पर सिफारिशें देगा, जैसे वेतन संरचना, पेंशन, भत्ते, इंक्रीमेंट सिस्टम, उच्च अधिकारियों का वेतन. वेबसाइट से सीधे MyGov पोर्टल की प्रश्नावली तक पहुंच मिलती है, जहां कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुझाव कैसे देने हैं, कौन सुझाव दे सकता है और आखिरी तारीख क्या है. 

18 सवालों वाली प्रश्नावली की जानकारी

यहां बताया गया है कि आयोग ने किन नीतिगत सवालों पर कर्मचारियों की राय मांगी है, जैसे फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट का ढांचा, महंगाई और आर्थिक हालात, वेतन निर्धारण का आधार. वेबसाइट पर 6वें और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध हैं, जिससे कर्मचारी यह समझ सकते हैं कि पहले किन आधारों पर वेतन संशोधन हुआ था. यहां 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी की जानकारी दी गई है, जिससे आयोग की संरचना को समझना आसान होता है. 

नोटिफिकेशन और सरकारी गजट

वेतन आयोग से संबंधित सभी सरकारी अधिसूचनाएं और गजट नोटिफिकेशन वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.  आम कर्मचारियों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब जैसे बकाया कब मिलेगा, सिफारिशें कब आएंगी, लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी. इन सबका जवाब FAQ सेक्शन में मिलेगा. वेबसाइट पर यह भी साफ किया गया है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रहेगी सभी इनपुट का उपयोग केवल सिफारिश तैयार करने में किया जाएगा. आयोग की बैठकों, रिपोर्ट तैयार होने की प्रगति और सरकार को रिपोर्ट सौंपने से जुड़ी जानकारी भी समय-समय पर यहां साझा की जाएगी. 

यह भी पढ़ें - क्या आपके इलाके में भी बिना पर्चा लिए दवा बेच रहा केमिस्ट, जानें कहां कर सकते हैं कंप्लेंट?

Published at : 08 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission 8th Central Pay Commission 8th Pay Commission Website Pay Commission Notification
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
बॉलीवुड
टेडी बियर के दीवाने हैं सनी देओल, हर जगह से ले आते हैं एक नया दोस्त, खुद एक्टर ने बताई वजह
टेडी बियर के दीवाने हैं सनी देओल, हर जगह से ले आते हैं एक नया दोस्त, खुद एक्टर ने बताई वजह
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
बॉलीवुड
टेडी बियर के दीवाने हैं सनी देओल, हर जगह से ले आते हैं एक नया दोस्त, खुद एक्टर ने बताई वजह
टेडी बियर के दीवाने हैं सनी देओल, हर जगह से ले आते हैं एक नया दोस्त, खुद एक्टर ने बताई वजह
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
यूटिलिटी
क्या आपके इलाके में भी बिना पर्चा लिए दवा बेच रहा केमिस्ट, जानें कहां कर सकते हैं कंप्लेंट?
क्या आपके इलाके में भी बिना पर्चा लिए दवा बेच रहा केमिस्ट, जानें कहां कर सकते हैं कंप्लेंट?
शिक्षा
कोटा में कोचिंग के लिए कितना आता है एक साल का कुल खर्च? बच्चे को भेजने से पहले यहां जानें
कोटा में कोचिंग के लिए कितना आता है एक साल का कुल खर्च? बच्चे को भेजने से पहले यहां जानें
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget