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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: आपस में भिड़े पानी के दानव, हिप्पा ने मगरमच्छ का जबड़ा चबाकर फेंका- दिल दहला देगा वीडियो

Video: आपस में भिड़े पानी के दानव, हिप्पा ने मगरमच्छ का जबड़ा चबाकर फेंका- दिल दहला देगा वीडियो

Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के गहरे पानी में एक मगरमच्छ और हिप्पो एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों और उनके खूंखार अंदाज के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में पानी के दो सबसे खतरनाक और विशालकाय 'दानवों' एक खूंखार मगरमच्छ और एक विशालकाय हिप्पो की आमने-सामने की खूनी जंग देखने को मिली. इस मुठभेड़ का अंत इतना भयावह था कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए.

आपस में हुआ पानी के दानवों का सामना

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के गहरे पानी में एक मगरमच्छ और हिप्पो एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं. दोनों ही एक-दूसरे को अपना शिकार बनाने और अपनी ताकत दिखाने के इरादे से एक-दूसरे पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं. दोनों जैसे ही एक-दूसरे पर बाइट करने के लिए अपना-अपना विशालकाय मुंह खोलते हैं, तभी बाजी हिप्पो के हाथ लग जाती है. हिप्पो की ताकत के आगे पानी का सिकंदर कहा जाने वाला मगरमच्छ पूरी तरह बेबस नजर आता है. हिप्पो अपने जबड़ों की बेहिसाब ताकत से मगरमच्छ के मुंह को ऐसे दबोचता है और एक ही झटके में उसके दो टुकड़े कर देता है. पानी में बिखरा खून और यह खौफनाक मंजर देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

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यूजर्स बोले, वीडियो ने दिल दहला दिया

पानी के अंदर हुई इस भयंकर और खूनी जंग का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया, नेटिजन्स के होश उड़ गए. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि पानी में राज करने वाले मगरमच्छ का इतना बुरा हाल भी हो सकता है. यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई साहब. आज समझ आया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर तो ठीक है, लेकिन हिप्पो से पंगा लेना साक्षात मौत को दावत देना है." दूसरे यूजर ने लिखा... "हम सब सोचते थे कि मगरमच्छ पानी का सबसे खतरनाक शिकारी है, लेकिन हिप्पो के जबड़ों की ताकत के आगे तो मगरमच्छ भी खिलौना बनकर रह गया!" तीसरे यूजर ने लिखा... "यह अब तक का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाइल्डलाइफ वीडियो है, एक झटके में दो टुकड़े कर देना वाकई में डरावना है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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