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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पानी पी रहे टाइगर पर दरिंदे ने किया हमला, इसके बाद बाघ किया बुरा हाल- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Video: पानी पी रहे टाइगर पर दरिंदे ने किया हमला, इसके बाद बाघ किया बुरा हाल- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

टाइगर घने जंगल के बीच नदी किनारे बड़े ही शांत मन से पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है. तभी पानी की गहराइयों से अचानक एक खूंखार मगरमच्छ बाहर निकलता है और टाइगर पर छपट्टा मारकर हमला कर देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jul 2026 07:43 PM (IST)
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जंगल का राजा कहे जाने वाले टाइगर का स्वैग और उसकी ताकत ही कुछ ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा शिकारी भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है. सोशल मीडिया पर आए दिन वाइल्डलाइफ के हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. पानी का बेताज बादशाह माना जाने वाला मगरमच्छ जब गलती से एक टाइगर की ईगो से खिलवाड़ कर बैठा, तो उसे अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी. नदी किनारे शांति से पानी पी रहे टाइगर पर अचानक हमला करना मगरमच्छ की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई.

मगरमच्छ ने की हमला करने की भूल, टाइगर ने सिखाया सबक

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक टाइगर घने जंगल के बीच नदी किनारे बड़े ही शांत मन से पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है. तभी पानी की गहराइयों से अचानक एक खूंखार मगरमच्छ बाहर निकलता है और टाइगर पर छपट्टा मारकर हमला कर देता है. टाइगर अपनी गजब की फुर्ती और सतर्कता की बदौलत बिल्कुल बाल-बाल बच जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है. लेकिन अपनी शांत दुनिया में इस तरह अचानक हुए हमले ने टाइगर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी. अपनी ईगो पर बात आते ही टाइगर पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने बिना एक पल गंवाए मगरमच्छ पर पलटवार कर दिया.

 
 
 
 
 
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टाइगर का खौफनाक पलटवार: गर्दन दबोचकर जमीन पर पटका

वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले से बचते ही टाइगर तेजी से दौड़कर वापस नदी किनारे आता है और सीधा मगरमच्छ पर टूट पड़ता है. टाइगर के पंजों की ताकत और फुर्ती के आगे मगरमच्छ को संभलने का एक मौका तक नहीं मिलता. टाइगर अपने ताकतवर जबड़ों से मगरमच्छ की गर्दन को जोर से दबोच लेता है. इसके बाद टाइगर का जो रूप देखने को मिलता है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. टाइगर उस भारी-भरकम मगरमच्छ को बार-बार हवा में उठाकर जमीन पर इतनी बेरहमी से पटकता है कि कुछ ही देर में मगरमच्छ तड़प-तड़पकर दम तोड़ देता है. पानी का यह सिकंदर जमीन पर टाइगर की बेहिसाब ताकत के आगे पूरी तरह बेबस नजर आया.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन 'बाघ की ईगो से खिलवाड़ पड़ा भारी'

सोशल मीडिया पर इस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स के होश उड़ गए हैं. लोग टाइगर की बेमिसाल ताकत और उसकी ईगो वाले एंगल पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई साहब, पानी में मगरमच्छ से बैर तो सुना था, लेकिन बाघ की ईगो को ठेस पहुंचाने का अंजाम आज देख भी लिया." दूसरे यूजर ने लिखा... "बाघ को अपनी आजादी और अपने इलाके से कितना प्यार होता है, यह इस वीडियो को देखकर समझ आता है, मगरमच्छ ने बहुत बड़ी गलती कर दी."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 07:43 PM (IST)
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