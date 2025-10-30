Video: टेस्ला कार को पहाड़ी से नीचे फेंका, रिकॉर्ड किया वीडियो, इस यूट्यूबर ने ऐसा क्यों किया?

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया के इस दौर में लोग वायरल होने के लिए क्या-क्या नहीं कर जाते. लेकिन कुछ स्टंट ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है. ऐसा ही मामला सामने आया है अमेरिका से, जहां फेमस यूट्यूबर डैनी डंकन ने अपनी महंगी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को खुद पहाड़ी से नीचे गिरा दिया.

पहाड़ी से गिरते ही चकनाचूर हुई कार

वीडियो की शुरुआत में डैनी इस स्टंट की तैयारी करते नजर आते हैं. वह हंसते-हंसते बताते हैं कि वह अपनी टेस्ला को चट्टान से नीचे फेंकने वाले हैं. कैमरे में साफ दिखता है कि कार को एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा किया गया है. जैसे ही कार को छोड़ा जाता है, वह तेज रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ती है और फिर अचानक हवा में उछल जाती है.

कुछ ही सेकंड में टेस्ला पहाड़ी से सीधे नीचे गिरती है और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर टकरा जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार नीचे पहुंचते ही पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है. उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और बॉडी के टुकड़े दूर-दूर तक बिखर जाते हैं.

वीडियो को 2.3 मिलियन से ज्यादा मिले व्यूज

डैनी ने इस खतरनाक स्टंट का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है, जिसका कैप्शन है- Launching My Tesla Off A Cliff. इस वीडियो को पोस्ट हुए लगभग कई दिन हो चुके हैं और इसे अभी तक 2.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. डैनी डंकन पहले भी ऐसे खतरनाक और अजीबोगरीब वीडियो बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार यह स्टंट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है.