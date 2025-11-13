Social Media Viral Video: बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर सलमान खान औऱ आमिर खान को आपने ट्रेक पर स्टंट करते हुए देखा. लेकिन एक्टर ऐसे सीन को ग्राफिक्स के जरिए अंजाम देते हैं, जिसमें जान का खतरा कतई नहीं होता. लेकिन आज कल लोग रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. ताजा मामले में एक शख्स ट्रैक के इनते नजदीक चलता है कि पीछे से ट्रेन उसे टक्कर मार देती है. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

टक्कर लगते ही बुरी तरह गिर जाता है युवक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रेलवे ट्रैक के बिलकुल पास चल रहा था. ऐसा लग रहा था कि वह रील बना रहा है. उसी समय पीछे से एक ट्रेन आती है. युवक को शायद अंदाजा नहीं था कि ट्रेन इतनी पास से गुजरेगी. जैसे ही ट्रेन पास आती है, उसका किनारा युवक के सिर से टकरा जाता है. टक्कर लगते ही वह बैलेंस खो बैठता है और ट्रैक के किनारे गिर जाता है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक गिरने के बाद धीरे-धीरे खुद को ट्रैक से दूर खींचने की कोशिश करता है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. कुछ देर बाद वह उठकर साइड हो जाता है. बताया जा रहा है कि युवक को सिर पर चोट आई है, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई.

लाइक के चक्कर में जोखिम में डाली जान- यूजर्स बोले

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि लाइक और व्यूज के चक्कर में लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं. तो किसी ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से आज यह बड़ा हादसा हो सकता था.