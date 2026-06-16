ऊंट पर बैठकर ऑफिस कॉल! ‘Work From Camel’ का नजारा देख हंस पड़ा इंटरनेट- वीडियो वायरल
रेगिस्तान के बीच ऊंट पर बैठकर Zoom कॉल अटेंड करता एक शख्स का वीडियो वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग ‘वर्क फ्रॉम होम’ के नए लेवल पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.
वर्क फ्रॉम होम…यानी घर बैठकर आराम से काम करना, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट की परिभाषा पूरी तरह बदलती नजर आ रही है. कभी लोग ट्रेन, कैफे या एयरपोर्ट से मीटिंग करते दिखते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स रेगिस्तान के बीच ऊंट पर बैठकर ऑफिस मीटिंग अटेंड करता नजर आ रहा है. तपती धूप, चारों तरफ रेत के टीले और बीच में लैपटॉप लेकर काम करता यह शख्स इंटरनेट यूजर्स को हैरान भी कर रहा है और हंसा भी रहा है. अब लोग इसे “वर्क फ्रॉम होम” नहीं, बल्कि “वर्क फ्रॉम कहीं भी” का नया उदाहरण बता रहे हैं.
ऊंट पर बैठकर Zoom कॉल, क्या है मामला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स Zoom कॉल अटेंड करता नजर आता है, लेकिन उसका सेटअप देखकर हर कोई चौंक गया. वह किसी कमरे या ऑफिस में नहीं, बल्कि Sahara Desert के बीच ऊंट पर बैठा हुआ है. उसके हाथ में लैपटॉप है और वह चलते ऊंट पर ही मीटिंग करता दिख रहा है.
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वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साद अख्तर नाम के यूजर ने शेयर किया. वीडियो में दिखता है कि शख्स आराम से लैपटॉप गोद में रखकर काम कर रहा है, जबकि पीछे सिर्फ रेत के टीलों का नजारा नजर आता है. वीडियो पर लिखा गया, “POV: उसने अपने बॉस से कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है.” यही कैप्शन लोगों को सबसे ज्यादा मजेदार लगा.
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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “अब तो ऊंट के भी KPI होंगे.” वहीं दूसरे ने पूछा, “रेगिस्तान में इंटरनेट कैसे चल रहा है?” कुछ लोगों ने इसे ड्रीम लाइफ बताया, तो कुछ ने मजाक में कहा कि “लैपटॉप तो धूप में तुरंत बंद हो जाएगा.” कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को हंसी के साथ-साथ हैरानी भी दे रहा है.
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